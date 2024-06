EL: Ružomberok v 1. predkole proti kazašskému Tobolu Kostanaj

ďalšie termíny:



19. júna: žreb 2. predkola

11. júla: prvé zápasy 1. predkola

18. júla: druhé zápasy 1. predkola

22. júla: žreb 3. predkola

25. júla: prvé zápasy 2. predkola

1. augusta: druhé zápasy 2. predkola

5. augusta: žreb play off

8. augusta: prvé zápasy 3. predkola

15. augusta: druhé zápasy 3. predkola

22. augusta: prvé zápasy play off

29. augusta: druhé zápasy play off

30. augusta: žreb skupinovej fázy



Nyon 18. júna (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok nastúpia v 1. predkole Európskej ligy (EL) proti FC Tobol Kostanaj z Kazachstanu. Rozhodol o tom utorňajší žreb vo švajčiarskom Nyone. Úvodné zápasy sú na programe 11. júla, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr 18. júla. Ružomberok sa v úvodnom stretnutí predstaví doma, odvetu odohrá na ihrisku súpera.Ružomberčania si zabezpečili účasť v EL vďaka triumfu v Slovnaft Cupe. Európska futbalová únia (UEFA) rozdelila 12 tímov na šesť nasadených a rovnaký počet nenasadených. Ružomberok mohol ako nenasadený tím dostať okrem Tobolu Kostanaj za súpera FC Šerif Tiraspoľ (Moldavsko), NK Maribor (Slovinsko), Wislu Krakow (Poľsko), FC Pafos (Cyprus) a FC Paksi (Maďarsko).Víťazi prvého predkola postúpia do druhého, zdolané tímy budú hrať v druhom predkole Európskej konferenčnej ligy (EKL). V ňom už figurujú dvaja slovenskí zástupcovia FC Spartak Trnava a FC DAC 1904 Dunajská Streda, ktorí sa dozvedia mená súperov v stredu.Najväčšia zmena v EL sa týka skupinovej fázy, ktorá sa zmení na jednu ligovú fázu s 36 mužstvami. Každý tím sa stretne s ôsmimi rôznymi súpermi (štyri doma, štyri vonku). Osem najlepších celkovo postúpi priamo do osemfinále, tímy na 9. až 24. mieste sa stretnú vo vyraďovacom kole play off.