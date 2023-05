EL: Sevilla zabránila talianskemu finále, Mourinho o 6. trofej

odvetné zápasy semifinále Európskej ligy:



Bayer Leverkusen - AS Rím 0:0



ŽK: Hincapie, Palacios, Bakker, Diaby, Tapsoba - Ibanez, Cristante, Abraham, rozhodoval: Vinčič (Slov.)



/prvý zápas: 0:1, postúpil AS Rím/







FC Sevilla - Juventus Turín 2:1 pp (1:1, 0:0)



Góly: 71. Suso, 95. Lamela - 65. Vlahovič. ŽK: Acuna, Suso, Montiel - Kean, Danilo, Paredes, ČK: 115. Acuna po 2. ŽK, rozhodoval: Makkelie (Hol.)



/prvý zápas: 1:1, postúpil FC Sevilla/



Bratislava 19. mája (TASR) - Futbalisti AS Rím a FC Sevilla nastúpia proti sebe 31. mája v Budapešti vo finále Európskej ligy. Taliansky tím sa do záverečného súboja o trofej prebojoval cez Bayer Leverkusen, nemeckého súpera zdolal pred týždňom doma 1:0 a v semifinálovej odvete uhral vonku bezgólovú remízu. Rekordný šesťnásobný víťaz súťaže FC Sevilla vyradil Juventus a zabránil tak čisto talianskemu finále. Španielsky tím po remíze 1:1 v Turíne dokázal doma zvíťaziť 2:1 po predĺžení.Leverkusen mohol zmazať manko proti Rimanom už v 12. minúte. Diaby zbehol po pravej strane a zvnútra šestnástky napálil loptu do brvna. Bayer v úvodnej 45-minútovke hostí neraz zovrel, ale defenzíva AS všetko vyriešila. Odolala aj po zmene strán a tréner AS Rím Jose Mourinho tak bude mať šancu získať už šiestu trofej zo všetkých v súčasnosti existujúcich klubových súťaží v Európe. AS pod jeho vedením triumfoval vlani v premiérovej edícii Európskej konferenčnej ligy.V Seville patrila prvá veľká šanca zápasu hosťom, na center Fagioliho si naskočil Gatti a Bounoua donútil k zákroku. Domáci odpovedali sériou rohových kopov a najmä "rybičkou" Ocamposa, ktorú Szczesny zlikvidoval bravúrnym zákrokom na čiare. Poľský brankár sa zaskvel aj pri tvrdej strele Acunu. Ku skvelému ofenzívnemu divadlu prispel nemalým dielom aj "Juve". Smolu mal Kean, keď jeho pokus zastavila žrď. V závere prvého polčasu dopravil loptu do siete Rabiot, ale gól pre ofsajd neplatil. Francúzskemu stredopoliarovi nebolo dopriate tešiť sa ani v 55. minúte, jeho strele chýbali centimetre. O desať minút neskôr však otvoril skóre Vlahovič, ktorý prišiel na ihrisko len niekoľko desiatok sekúnd predtým. O šesť minút bolo vyrovnané, spoza šestnástky napriahol Suso a prekonal Szczesného. V predĺžení dokonal obrat španielskeho tímu prudkou hlavičkou Lamela. V 115. minúte dostal červenú kartu Acuna, ale Sevilla už víťazstvo ubránila.Finále sa uskutoční v stredu 31. mája o 21.00 h v budapeštianskej Puskás Aréne.