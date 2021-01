El Shaarawy sa z Číny vrátil do AS Rím

Miláno 30. januára (TASR) - Taliansky futbalový útočník Stephan El Shaarawy sa vrátil do Serie A, keď sa dohodol na zmluve so svojím bývalým klubom AS Rím. Dvadsaťosemročný taliansky reprezentant doteraz pôsobil v čínskom Šanghaj Šen-chua.



El Shaarawy odišiel z AS do Číny v júli 2019 za 16 miliónov eur. "Je to hráč, ktorý dobre pozná taliansky futbal, to je dôležité. Okamžite bude schopný pomôcť. Chcel sa vrátiť do Ríma," citovala agentúra AFP trénera "vlkov" Paula Foncesu.