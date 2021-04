EL: Pražská Slavia zmrazila favorizovaný Arsenal v závere

Londýn 9. apríla (TASR) - Úspešnú púť futbalistov Slavie Praha Európskou ligou zatiaľ nezastavil ani Arsenal Londýn. Účastníka Premier League zaskočil vo štvrtok český majster v prvom zápase štvrťfinále vyrovnávajúcim gólom na 1:1 vo štvrtej minúte nadstaveného času. Po rohovom kope skóroval Tomáš Holeš a Slavia vo vyraďovacej fáze súťaže v tejto sezóne ešte neprehrala.



Londýnsky klub berie EL s mimoriadnou vážnosťou, keďže je pre neho najreálnejšia cesta k postupu do Ligy majstrov v budúcej sezóne. V najvyššej domácej súťaži mu patrí až desiata priečka. Arsenal na domácej pôde postupne zvyšoval svoj tlak a vytúženého gólu sa dočkal v 86. minúte, keď sa presadil útočník z Pobrežia Slonoviny Nicolas Pepe. "Mali sme hru pod kontrolou, dali sme gól, tak ako sme chceli. Lenže potom sme sa zbytočne stiahli do defenzívnej ulity," povedal frustrovaný tréner Arsenalu Mikel Arteta podľa agentúry AFP: "Súper sa dostal k rohovému kopu, do šestnástky pribehlo veľa hráčov a v takejto situácii sa môže stať už čokoľvek. Samozrejme, gól úplne zmenil pocity z celého zápasu."



Arsenal si nedokázal udržať čisté konto už štrnásť zápasov v sérii vo všetkých súťažiach. Vôbec prvýkrát v histórii sa stalo, že nedokázal doma zdolať český klub. "Súper je veľmi dobrý, je náročné proti nemu hrať. Teraz musíme ísť na jeho pôdu a zvíťaziť. Som si istý, že to zvládneme," nestrácal sebavedomie Arteta.



Holeš skóroval v európskych súťažiach premiérovo. Nastúpil na svoje štrnáste stretnutie. "Čo by som si mohol priať iného? Výnimočný gól, budem si ho pamätať do konca života. Dosiahli sme fantastický výsledok," tešil sa 28-ročný stopér podľa portálu uefa.com.



Tréner Slavie Jindřich Trpišovský si po zápase uvedomoval, že cenný výsledok jeho zverenci dosiahli proti súperovi, ktorý mal viac z hry. "Zdalo sa mi, že sme chvíľami mali z Arsenalu priveľký rešpekt. Proti Leicesteru i Rangers sme hrali s väčšou suverenitou. Do druhého zápasu musíme zlepšiť veľké množstvo činností. Potrebujeme od hráčov lepšie individuálne výkony," vyhlásil Trpišovský pre idnes.cz.



Kouč "zošívaných" vie, že vyradiť Arsenal bude stáť ešte veľa síl: "Musíme hrať pevnejšie v defenzíve, kompaktnejšie, koordinovanejšie. Arsenal mal proti nám dve veľké šance, ktoré nepremenil. To sa už nebude opakovať." Odveta je na programe na budúci štvrtok, v úvodnom stretnutí odohral slovenský stredopoliar Jakub Hromada v drese pražského tímu prvý polčas.