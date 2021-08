EL: Slovan Bratislava prehral na pôde Olympiakosu 0:3

1. zápas play off EL 2021/2022:



Olympiakos Pireus - ŠK Slovan Bratislava 3:0 (1:0)



Góly: 37. M. Camara, 52. Cisse, 68. Božikov (vlastný). Rozhodoval: Guida (Šp.), ŽK: Valbuena - Božikov, Kašia



Olympiakos: Vaclík - Reabciuk, Cisse (75. Markovič), Papastathopoulos, Lala - M. Camara (80. Kunde), M'Vila - Masouras (87. Vrousai), A. Camara (80. Bouchalakis), Valbuena (74. Onyekuru) - El Arabi

Slovan: Chovan - Pauschek (67. Strelec), Abena, Kašia, Božikov - Kankava, De Kamps - Weiss ml., Rabiu (67. Henty), Zmrhal - Čavrič

Pireus 19. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nezvládli štvrtkový prvý zápas play off Európskej ligy 2021/2022. Na ihrisku Olympiakosu Pireus prehrali 0:3. Odveta na Tehelnom poli je programe na budúci týždeň. "Belasí" majú aj v prípade neúspechu istotu účasti v skupinovej fáze Európskej konferenčnej lige.Úvod zápasu veľa vzruchu nepriniesol, Slovan sa sústredil na defenzívu a Olympiakos sa tiež dopredu príliš netlačil, navyše ho brzdili nepresnosti v rozohrávke. Domáci mali prvú veľkú šancu až v 27. minúte, keď Abena nezareagoval na El Arabiho nábeh, no ten z bezprostrednej blízkosti neprekonal Chovana, ktorý jeho strelu vyrazil nohou. Vzápätí po rohovom kope mohol otvoriť skóre Cisse, ale Chovan sa opäť blysol. V 37. minúte však už kapituloval, keď sa po rohovom kope poodrážala lopta v šestnástke Slovana, dostala sa k Madymu Camarovi a ten technicky obstrelil brankára hostí.Domáci vstúpili do druhého polčasu aktívnešie ako do prvého. M'Vila i Aguibou Camara síce minuli bránku, ale v 52. minúte už Cisse nezaváhal. Valbuena nacentroval loptu do šestnástky, El Arabi bol v postavení mimo hry, ale loptu nezasiahol, tá sa dostala k Cissemu a ten pridal druhý gól domácich. V 66. minúte už mohlo byť 3:0, ale Chovan predviedol ďalší skvelý zákrok proti Masourasovej strele. O dve minúty neskôr však už lovil loptu zo siete, keď Slovan opäť nezvládol štandardku a po rohovom kope si Božikov nešťastne hlavou tečoval loptu do vlastnej bránky. Slovan sa v závere snažil skorigovať, aktívni boli najmä striedajúci Strelec s Hentym, ale prekonať obranu domácich sa im nepodarilo.