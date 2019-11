EL: Slovan prišiel o šancu na postup na ihrisku Besiktasu v nadstavení

Európska liga:

Besiktas Istanbul - ŠK Slovan Bratislava 2:1 (0:1)



Góly: 75. Roco, 90.+2 Ljajič - 35. Daniel. Rozhodovali: Jorgji - Cokaj, Avdo (všetci Alb.), ŽK: Uysal, Erkin, Elneny, Ljajič - Moha, Holman, Rabiu, Abena.



Besiktas: Karius - Uysal, Vida, Roco, Rebocho (46. Ljajič) - Elneny, Özyakup (76. Yalcin), Diaby - Boyd (46. N'Koudou), Nayir, Erkin



Slovan: Greif - Bajrič, Abena, Božikov, De Marco - De Kamps, Rabiu - Holman (83. Ljubičič), Daniel (87. Ratao), Moha (76. Dražič) - Šporar

Istanbul 28. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava nepostúpili do ďalšej fázy Európskej ligy UEFA 2019/2020. Vo štvrtkovom dueli na pôde Besiktasu Istanbul prehrali 1:2, v priebežnej tabuľke sú na treťom mieste so štyrmi bodmi. Ďalej zo skupiny postúpili Sporting Braga a Wolverhampton Wanderers.Slovan viedol vo Vodafone Aréne po góle Erika Daniela z 35. minúty, po prestávke domáci vyrovnali zásluhou Enza Roca. O triumfe Besiktasu rozhodol v nadstavenom čase z penalty striedajúci Adem Ljajič. S tohtoročnou pohárovou Európou sa Slovan rozlúči vo štvrtok 12. decembra v domácom zápase s Bragou.Domáci začali náporom, prvú šancu mal Elneny, ale jeho zakončenie obrana Slovana zblokovala. Hra sa potom vyrovnala, hralo sa prevažne v strede ihriska, hráči Slovana nedovoľovali domácim rozvíjať ofenzívne akcie. Vážnejšia príležitosť prišla v 26. minúte po centri do šestnástky Slovana, ale Nayira opäť dobre zdvojila obrana. O tri minúty neskôr mal ešte lepšiu možnosť Özyakup po zaváhaní De Marca, ale v dobrej pozícii prestrelil bránku. Slovan v ofenzíve nebol nebezpečný, ale v 35. minúte sa po centri De Marca dostal k lopte Erik Daniel a otvoril skóre. Po góle sa hralo opäť prevažne medzi šestnástkami, no v 44. minúte dostal loptu do behu Šporar, ale vo výbornej šanci poslal loptu vedľa ľavej žrde.Tréner domácich Avci poslal do druhého polčasu dvoch nových hráčov N'Koudoua a Ljajiča a jeho zverenci sa snažili čo najrýchlejšie vyrovnať. Greifa v 49. minúte ohrozil Nayir, bola to vôbec prvá strela domácich, ktorá smerovala na bránku. Slovan odpovedal o minútu neskôr, Karius musel vyboxovať tvrdú strelu Daniela spoza šestnástky. Besiktas potom ožil, kopal štyri rohové kopy za sebou, ale bez úspechu. V 64. minúte nebezpečne hlavičkoval Holman, lopta tesne minula bránu. Domáci potom prebrali iniciatívu, Nayir napálil brvno, no v 75. minúte dostal loptu na hlavu Roco a vyrovnal. Besiktas chcel v závere strhnúť triumf na svoju stranu, výborné šance mali Nayir a Yalcin, ale Greif svoj tím zachránil. V závere však Besiktas predsa len dokázal skórovať, keď Abena v šestnástke fauloval a Ljajič z penalty nezaváhal.