EL: Slovan bude hrať o skupinu opäť proti majstrovi Grécka

1. zápasy play off EL 2021/2022:



streda 18. augusta



20.45 Celtic Glasgow - AZ Alkmaar



štvrtok 19. augusta



19.00 Slavia Praha - Legia Varšava

19.00 Omonia Nikózia - FC Antverpy

19.00 Randers FC - Galatasaray Istanbul

20.00 NŠ Mura - Sturm Graz

20.45 Fenerbahce Istanbul - HJK Helsinki

21.00 Glasgow Rangers - FC Alaškert

21.00 Olympiakos Pireus - ŠK SLOVAN BRATISLAVA /rozhodujú: Marco Guida - Filippo Meli, Alberto Tegoni (všetci Tal.)/

21.00 Rapid Viedeň - Zoria Luhansk

Bratislava 18. augusta (TASR) - Na horúcej pôde gréckeho Olympiakosu Pireus sa vo štvrtok večer predstavia futbalisti Slovana Bratislava v prvom zápase play off Európskej ligy UEFA 2021/2022. Slovenský majster v tejto fáze súťaže po dvoch rokoch opäť nastúpi proti gréckemu šampiónovi, v sezóne 2019/2020 dokázal prejsť do skupiny po eliminácii PAOK Solún (1:0 d, 2:3 v).Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. v ligovej generálke na Tehelnom poli zdolali Michalovce 3:1. Po zápase sa viac ako Olympiakos skloňovalo vyradenie Brazílčana Rafaela Rataa z kádra. Slovan má isté problémy so zranenými hráčmi, týka sa to brankára Michala Šullu či Ezekiela Hentyho. Weiss st. po Zemplíne uviedol, že ak chcú hostia pomýšľať na štadióne Karaiskakis na dobrý výsledok, musia zlepšiť hru. "," citoval trénerove slová web ŠK.Holandský stredopoliar Joeri de Kamps bol pred dvoma rokmi v základnej zostave v oboch dueloch s PAOK: "," vyhlásil pre klubový web Holanďan.Olympiakos je v klubovom rankingu UEFA na 37. mieste a pravidelne hráva skupinovú fázu Ligy majstrov. Vo svojom strede má kvalitu, známe mená sú obranca Sokratis Papastathopoulos, stredopoliar Mathieu Valbuena či český reprezentačný brankár Tomáš Vaclík. "," dodal de Kamps. Zápas povedú talianski rozhodcovia, ako hlavný Marco Guida. V priamom prenose ho odvysiela TV Dajto, úvodný výkop je vo štvrtok o 21.00 SELČ. Odveta v Bratislave je na programe o týždeň vo štvrtok 26. augusta (20.45)Play off EL ponúklo prvý zápas už v utorok, CZ Belehrad doma deklasovala Kluž 4:0. V stredu 18. augusta je na programe duel Celticu Glasgow s Alkmaarom, zvyšné stretnutia sa uskutočnia vo štvrtok. Český majster Slavia Praha so slovenskými legionármi Jakubom Hromadom aj Ivanom Schranzom vypadol v LM s Ferencvárosom, teraz ho čaká ťažký súper v podobe Legie Varšava. Omonia Nikózia v kádri so Slovákmi Michalom Ďurišom a Tomášom Hubočanom začne doma proti Antverpám.