EL: Slovan do Turecka s nádejou na postup, Božikov: Necháme tam všetko

5. kolo K-skupiny EL:

tabuľka:



1. Braga 4 3 1 0 8:4 10



2. Wolverhampton 4 3 0 1 4:2 9



3. SLOVAN 4 1 1 2 7:7 4



4. Besiktas 4 0 0 4 4:10 0

Bratislava 27. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sa chcú vo štvrtok v Istanbule s domácim Besiktasom pobiť o šancu, ktorá sa im ponúka. V E-skupine Európskej ligy UEFA potrebujú v Turecku zvíťaziť a sú pre to pripravení urobiť maximum. Len triumf ich udrží v hre o postup, zároveň však potrebujú, aby zápas Wolverhamptonu s Bragou neskončil remízou."Belasých" čaká náročný záver jesene, počas ktorého odohrajú šesť zápasov. Sériu odštartovali víťazne, v lige zdolali Sereď 2:0 a dobre sa tak naladili na štvrtkový duel EL.povedal pre klubový web Slovana Erik Daniel.Do Istanbulu necestovali dlhodobo zranený Dávid Strelec a Jurij Medveděv, ktorého trápi choroba. Tréner Ján Kozák ml. však už môže počítať s uzdravenými Dominikom Greifom a Mohom. Niektoré opory šetril v ligovom zápase so Sereďou. Medzi nimi mal byť aj kanonier Andraž Šporar, ktorý však napokon nastúpil v 65. minúte.povedal Kozák. Šporar napokon duel rozhodol dvoma gólmi, rovnaký kúsok predviedol aj v septembrovom domácom zápase s tureckým tímom v EL: "uviedol slovinský zakončovateľ.V Turecku to však Slovan nebude mať jednoduché, pretože Besiktas sa po nepriaznivých výsledkoch na začiatku domácej ligovej súťaže dostáva do formy. "v sobotu v lige zvíťazil v Konyaspore 1:0. Bol to ich štvrtý triumf v sérii a v tabuľke im patrí piate miesto." povedal pre klubový web tréner Abdullah Avci.Stopér "" Vasil Božikov vie, ako chutí zápas proti Beisktasu na jeho pôde. V rokoch 2015/2017 totiž obliekal dres klubu Kasimpasa.uviedol Božikov pre skslovan.com.Duel v Besiktas Parku budú rozhodovať budú arbitri z Albánska, ako hlavný Enea Jorgji, na čiarach mu budú pomáhať Ridiger Cokaj a Rejdi Avdo./štvrtok 28. novembra, 18.55 SEČ, Besiktas Park, Dvojka RTVS/, rozhodcovia: Jorgji - Cokaj, Avdo (všetci Alb.)