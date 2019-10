EL: Slovan ide proti Wolves ako líder, Abena: Sme koncentrovaní

3. kolo skupinovej fázy EL 2019/20

štvrtok 24. októbra o 18.55 SELČ h., Tehelné pole:



Slovan Bratislava - Wolverhampton Wanderers

rozhodujú: Jevhenij Aranovskij - Semen Šlončak, Andrii Skrypka (všetci Ukr.)



Tabuľka K-skpuiny:



1. SLOVAN 2 1 1 0 6:4 4

2. Braga 2 1 1 0 3:2 4

3. Wolves 2 1 0 1 1:1 3

4. Besiktas 2 0 0 2 2:5 0

Bratislava 23. októbra (TASR) - Futbalisti slovenského majstra Slovana Bratislava zabojujú vo štvrtok o ďalšie cenné body v K-skupine Európskej ligy UEFA 2019/20. Na Tehelnom poli hostia anglický Wolverhampton Wanderers a dopredu ich bude hnať plný štadión, hoci po verdikte UEFA sa hrať bude "za zatvorenými dverami"."Belasí" totiž využili pravidlo o možnej účastí detí do 14 rokov zo škôl a futbalových klubov pri dueloch bez divákov. A tak tribúny nového štadióna obsadí vyše 20.000 detí z celého Slovenska. Po zápase s Besiktasom Istanbul (4:2) sa tak stane už druhýkrát.Zverenci Jána Kozáka sa na Wolves naladili tesným ligovým víťazstvom nad FK Pohronie 2:1, pričom tréner už tradične šetril viacerých hráčov. Angličania, ktorých vedie Nuno Espirito Santo, ťahajú sériu šiestich zápasov bez prehry. Počas nej vyhrali na pôde anglického majstra Manchestru City 2:0, v Istanbule nad Besiktasom 1:0 a v ligovej generálke doma remizovali so Southamptonom 1:1. Naposledy prehrali 19. septembra v domácom súboji s Bragou.Slovenský majster je líder Fortuna ligy, je na čele K-skupiny so 4 bodmi, keď v EL naposledy remizoval na pôde Sportingu Braga 2:2. Do mužstva sa po zranenia vrátili Brazílčan Rafael Ratao i Chorvát Aleksandar Čavrič. Na Wolves tak ide v dobrom rozpoložení.povedal pre klubový web Slovana holandský obranca Myenty Abena, ktorý v EL ešte nevynechal ani minútu.dodal.V kádri portugalského kouča Nuna sú hráči ako Raul Jimenez (v minulej sezóne 13 ligových gólov) či Joao Moutinho. Abena to rešpektuje, no tvrdí, že Slovan musí byť odvážny:Tehelné pole bude plne zaplnené deťmi do 14 rokov, ktoré už na prvom súboji s Besiktasom vytvorili skvelú kulisu.uzavrel Abena.Podľa mexického útočníka Jimeneza sa Wolves, ktorým v tabuľke Premier League patrí 13. miesto, v Bratislave pokúsia získať tri body.citoval Jimeneza oficiálny web klubu.Zápas povedú rozhodcovia z Ukrajiny, ako hlavný Jevhenij Aranovskij. Duel v priamom prenose odvysiela RTVS na Dvojke. V druhom stretnutí K-skupiny Besiktas hostí Bragu.