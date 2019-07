EL: Slovan opäť sklamal fanúšikov, Kozák ml.: Hráčom chýba srdce

Po vypadnutí už v 1. predkole Ligy majstrov s čiernohorskou Sutjeskou Nikšič mali hráči Slovana v pohárovej Európe šancu rehabilitovať sa prípadným dobrým výkonom a výsledkom.

Bratislava 25. júla (TASR) - S tesným náskokom 2:1 pôjdu futbalisti Slovana Bratislava budúci týždeň do Kosova do odvety 2. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020. Majster SR síce v stredu zvíťazil nad kosovským šampiónom KF Feronikeli, ale výkonom opäť zaostal za očakávaniami, čo jeho hráčom dalo najavo aj nespokojné publikum.



Po vypadnutí už v 1. predkole Ligy majstrov s čiernohorskou Sutjeskou Nikšič mali hráči Slovana v pohárovej Európe šancu rehabilitovať sa prípadným dobrým výkonom a výsledkom. Pred návštevou vyše 7000 divákov sa im to však nepodarilo a Tehelným poľom sa ozýval piskot. Domáci kotol tiež v druhom polčase hráčom spieval ironickú verziu tradičného klubového chorálu, v ktorom hráčom odkázal, že "nehrajú nič, hrajú ako mátohy a ich jedinou láskou je výplatná hodina".



"Belasí" síce herne súpera predčili, nedokázali si ale vypracovať vyšší náskok a ani bojovnosťou nestrhli divákov na svoju stranu. Skóre otvoril v 9. minúte Nono, po hodine hry pridal druhý gól Andraž Šporar z viac ako prísnej jedenástky, hostia znížili v 67. minúte zásluhou Mendurima Hotiho.



Slovan stále hľadá nového hlavného trénera po odvolaní Martina Ševelu. Úradujúceho fortunaligového šampióna viedol v stredu tréner juniorky Ján Kozák ml., keďže dočasný kouč Vladimir Radenkovič prijal výzvu srbskej vlády a v dvojzápase proti Feronikeli absentuje na lavičke. Chýbali tiež srbskí hráči Aleksandar Čavrič a Dejan Dražič. "Pri tom všetkom, čo sa v posledných dňoch okolo klubu deje, to nebolo ľahké. Všetci si želáme, aby to vyzeralo celkom inak. Naše víťazstvo je však určite zaslúžené. Škoda, že nebolo na nulu. Je to však lepší výsledok ako remíza, stále sme bližšie k postupu," zhodnotil výsledok Kozák ml. na pozápasovej tlačovej konferencii.



Následne sa tiež stručne a diplomaticky, ale veľavravne vyjadril k momentálne atmosfére v klube: "Osobne som rozladený. Niektoré veci mi vadia, čo sa deje na ihrisku, čo sa deje v kabíne. Nechcem to teraz hodnotiť, ale nie je to ľahké poskladať, keď je v mužstve veľa národností. Ale mužstvo musí mať srdce, tí hráči sa musia rešpektovať. A keď to tam na ihrisku nie je, potom vyzerá tak ako teraz. Hráči majú v klube všetko, ich prácou je na ihrisku odovzdať maximum a to sa podľa mňa nedeje. Je to už otrepané, v prvom rade musia začať hráči od seba. Je to o práci, práci a práci, aby si uvedomili, v akom klube sú."



Odveta sa odohrá v utorok 30. júla o 18.00 SELČ v Prištine, postupujúci si v majstrovskej vetve 3. predkola zmeria sily s neúspešným z dvojice FC Dundalk (Ír.) a FK Karabach (Azer.).



Hoci vedenie klubu pred zápasom apelovalo na fanúšikov, aby sa na štadióne zdržali akýchkoľvek prejavov súvisiacich s politickou situáciou týkajúcou sa Kosova, nie všetci to rešpektovali. Slovanu tak teraz hrozí trest od Európskej futbalovej únie (UEFA).