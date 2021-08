EL: Oslabený Slovan remizoval s Olympiakosom 2:2, ďalej idú Gréci

Odveta play off EL:



ŠK Slovan Bratislava - Olympiakos Pireus 2:2 (1:1)



Góly: 42. Henty, 62. Green – 33. Arabi, 54. Onyekuru. Rozhodovali: Aytekin - Dietz, Schaal (všetci Nem.), ŽK: Weiss - M. Camara, Vrousai, Bouchalakis, ČK: 26. De Marco (po hrubom faule), 7201 divákov.

/prvý zápas 0:3, Olympiakos postúpil do skupinovej fázy/



Slovan: Chovan – Pauschek (85. Križan), Kašia, Božikov, De Marco – Kankava – Čavrič (67. De Kapms), Weiss (79. Strelec), Zmrhal, Green (85. Hrnčár) – Henty (79. Dražič)

Olympiakos: Vaclík – Lala, Sokratis, Cissé, Reabciuk – M´Villa (72. Kunde), M. Camara (37. Bouchalakis) – Valbuena (60. Lopes), A. Camara, Onyekuru (72. Hassan) – El Arabi (72. Vrousai)

Bratislava 26. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v odvetnom zápase play off Európskej ligy s Olympiakosom Pireus 2:2 a nepostúpili do skupinovej fázy. V prvom zápase zvíťazil Olympiakos na domácom ihrisku 3:0. Slovan si zahrá skupinovú fázu Európskej konferenčnej ligy, jej žreb je na programe v piatok o 13.30 v Istanbule.V odvete sa ako prví tešili z gólu Gréci, keď v 33. minúte Youssef El Arabi prekonal Chovana, to už hral Slovan bez vylúčeného Vernona De Marca. "Belasím" sa napriek tomu podarilo vyrovnať v 42. minúte zásluhou Ezekiela Hentyho. Po prestávke hostia pridali druhý gól po presnej strele Henryho Onyekurua, konečné slovo mal domáci Andre Green.Slovan začal veľmi aktívne. Hneď v úvode kopal dva rohové kopy, ale obrana Olympiakosu ich odvrátila. Veľkú šancu mal Slovan v 14. minúte. Po rýchlom protiútoku sa ocitol v úniku útočník Henty, ale jeho zakončenie skončilo na pravej žrdi Vaclíkovej brány. Slovan pokračoval v aktívnej hre, ale v 26. minúte prišiel zlomový moment zápasu. Vernon De Marco zasiahol "šlapákom" M. Camaru a videl červenú kartu. Od tohto momentu Gréci prebrali iniciatívu a boli častejšie pri lopte. V 33. minúte Valbuena skvele nacentroval na hlavu El Arabiho, hosťujúci útočník preskočil Božikova a poslal Grékov do vedenia - 0:1. "Belasí" sa po tomto góle nadýchli, boli odvážnejší smerom dopredu a v 42. minúte im vyšla gólová akcia. Zmrhal z ľavej strany poslal loptu na Hentyho a domáci útočník vyrovnal na 1:1. Slovan mal potom ešte jednu šancu, ale skóre sa už nezmenilo.V druhom polčase začal Pireus aktívnejšie a po deviatich minútach išiel opäť do vedenia. Po faule Kankavu hostia rýchlo rozohrali štandardku a Onyekuru poslal loptu popri žrdi do siete. Slovan kontroval nepresnou strelou Weissa, ale potom sa mu aj napriek oslabeniu opäť podarilo vyrovnať. Na rohový kop si nabehol Green a najnovšia posila slovenského majstra poslala loptu do bránky - 2:2. Po tomto góle tempo hry upadlo, tréner hostí poslal na ihrisko štvoricu hráčov. Gréci držali loptu na kopačkách, Slovan nepúšťali do nebezpečných protiútokov. Naopak, v 80. minúte podnikli jeden hráči Olympiakosu, ale Lopes v koncovke zaváhal a Chovan jeho pokus vykryl.