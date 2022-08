EL: Slovan spustil predaj vstupeniek na odvetu s Olympiakosom

Bratislava 5. augusta (TASR) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava spustil predaj vstupeniek na domácu odvetu 3. predkola Európskej ligy s Olympiakosom Pireus. Odvetný duel sa odohrá vo štvrtok 11. augusta o 20.30 na Tehelnom poli. V prvom súboji v Pireu sa zrodila remíza 1:1.



"Verím, že opäť bude plný štadión. Za výkon z Grécka si to hráči i klub zaslúžia," skonštatoval hlavný tréner Vladimír Weiss st. vo štvrtok večer na pozápasovej tlačovej konferencii. Slovan na druhý deň spustil predaj vstupeniek na domácu odvetu. Vstupenky sa predávajú vo voľnom predaji online prostredníctvom oficiálneho ticketingového partnera a od pondelka 8. augusta vždy v čase od 16.00 do 20.00 aj na pokladnici štadióna Tehelné pole.



Držitelia permanentiek majú predkupné právo na svoje miesto a 20-percentnú vernostnú zľavu. Predkupné právo majú garantované do utorka 9. augusta do 20.00. Po tomto termíne poputujú do predaja všetky miesta. Slovan sa odvolal voči trestu od Európskej futbalovej únie (UEFA) za zápas v Budapešti, v rámci ktorého by mal byť uzavretý kotol v C-sektore. Finálne rozhodnutie o odvolaní na Športový arbitrážny súd (CAS) klub očakáva 10. augusta, preto zatiaľ musí pracovať s alternatívou uzavretia C-sektora.



Na odvete s Olympiakosom sa teda bude "kotol" nachádzať na B-tribúne v sektoroch B201 a B202. Podobne ako pred tromi rokmi na dueloch s Besiktasom Istanbul či Wolverhamptonom, aj teraz Slovan využije možnosť pozvať deti. "Využijeme túto možnosť a do C-sektora bezplatne pozveme deti do 14 rokov. Základné školy z celého Slovenska, futbalové kluby z Bratislavského samosprávneho kraja, športové kluby z celého Slovenska nesúce v názve meno Slovan, či iné športové kluby alebo aj letné denné tábory nájdu všetky informácie na oficiálnej webovej stránke www.skslovan.com. Prihlásiť sa môžu aj letné denné tábory," citovala tlačová správa ŠK Slovan marketingového riaditeľa klubu Tomáša Straku.



"Belasí" veria v opakovanie podobne fantastickej atmosféry ako na predošlom európskom zápase. "Veríme, že fanúšikovia aj v tomto prípade zaplnia maximálnu dostupnú kapacitu štadióna a opäť vytvoria krásnu atmosféru. Čelíme atraktívnemu súperovi, pričom hráči dali výkonom i výsledkom z prvého zápasu tú najlepšiu pozvánku všetkým slovanistom a slovanistkám z Bratislavy i celého Slovenska,“ doplnil Straka.