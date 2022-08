EL: Slovan vypadol s Olympiakosom Pireus po prehre v rozstrele

2. zápas 3. predkola EL:

ŠK Slovan Bratislava - Olympiakos Pireus 2:2 pp (1:1, 0:0), 3:4 v rozstrele z 11 m



Góly: 90.+4. Šaponjič, 108. Green - 54. Zinckernagel, 101. Camara. Rozhodovali: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.), ŽK: Green, Kucka - Kunde, Cisse, Vaclík, Manolas, 18.133 divákov



Slovan Bratislava: Chovan - Kašia, Abena, De Marco (69. Agbo) - Pauschek (90. Medvedev), Kankava (90. Čavrič), Kucka, Zmrhal (85. Ramirez) - Čakvetadze - Barseghjan (69. Šaponjič), Green

Olympiakos Pireus: Vaclík - Avila, Ba (85. Bouchalakis), Cisse, Reabciuk - Masouras, M'Vila, Kunde, Zinckernagel (68. Camara) - El-Arabi (68. Soares, 90. Kane, 110. Valbuena), Randjelovič (80. Manolas)

/prvý zápas 1:1, Pireus postúpil/

Bratislava 11. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali s gréckym Olympiakosom Pireus v jedenástkovom rozostrele po remíze 2:2 v odvetnom zápase 3. predkola Európskej ligy. Rozhodujúcu jedenástku premenil Mathieu Valbuena a svoj tím tak poslal do baráže o skupinovú fázu proti cyperskému Apollonu Limassol. Slovan zabojuje o miesto v skupine Európskej konferenčnej ligy proti HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny.Pre domácich najprv vybojoval predĺženie v nadstavenom čase Ivan Šaponjič a "belasí" dokázali odpovedať aj na druhý gól svojho súpera. Z bezprostrednej blízkosti sa po priamom kope presadil Andre Green. Navrch mali aj v rozstrele - viedli 2:0, nakoniec sa však rozhodovalo v piatej sérii, keď Adriána Chovana prekonal Valbuena.Ako prví sa do veľkého vápna dostali hostia, ktorým na konci piatej minúty vyšiel center pred bránu a o chvíľu sa postarali aj o prvú strelu zápasu. Išla však nad. V deviatej minúte bol presnejší domáci Kankava, ktorý vyslal spoza šestnástky prudkú strelu, no išla priamo na Vaclíka. Mierny problém mal neskôr s Čakvetadzeho pokusom z diaľky, keď mu lopta vypadla z rúk. Postupne začali pribúdať fauly, najmä zo strany Olympiakosu - hostia poslali k zemi Barseghjana či unikajúceho Čakvetdazeho. Ten bol i v dvoch ďalších nádejných akciách, keď mu najprv poslal nahrávku do behu Kucka a neskôr to skúsil opäť z diaľky na českého brankára. Vzápätí mali dve príležitosti hostia, vybojovali aj rohový kop, no štandardná situácia im tentokrát nevyšla. V šestnástke Slovana ostal chvíľu ležať El-Arabi, ale rozhodca Nyberg faul nepískal. Slovan dostal v závere prvého dejstva súpera pod tlak, no hráči išli do šatní za stavu 0:0.Druhý polčas otvorili útočnou kombináciou Čakvetadze, Barseghjan a Green, ktorý hlavičkoval v malom vápne tesne nad. Gólová radosť však prišla o dve minúty na druhej strane - spoza Kankavu vystrelil Zinckernagel k pravej žrdi. Prekvapený Chovan síce siahol na loptu, no zastaviť ju nedokázal. Po hodine hry boli hostia opäť pod tlakom, snahe "Belasých" však chýbala dobrá koncovka. Následne stretnutie prerušila krátka potýčka hráčov, keď domáci žiadali odpískanie faulu na Greena. Ten bol pri začiatku konfliktu spolu s Kundem. Obaja dostali žltú kartu a spolu s nimi aj Abena (Slovan) a Cisse (Olympiakos). Záver druhého dejstva bol jasne v réžii domácich, dostali sa do niekoľkých vyložených šancí a loptu strelil za Vaclíkov chrbát nakoniec Šaponjijč, ktorý v nadstavenom čase premenil z voleja Agbov center. Do nadstaveného času však "Belasí" vstúpili v početnej nevýhode - Abena dostal druhú žltú kartu za potýčku so Soaresom.Predĺženie neprinieslo vo svojom úvode veľa akcie a ani druhá gólová v réžii Pireusu sa nejavila veľmi nebezpečne. Center zo stredu ihriska našiel Masourasa, ktorý poslal loptu hlavou na hranicu päťky. Odtiaľ ju dostal za Chovanov chrbát sklzom Camara. Po krátkej prestávke však skóroval Green a pripísal si tak druhý gól v tomto dvojzápase. Po centri z priameho kopu ho hlavičkou našiel Kašia a Angličan z bezprostrednej blízkosti nezaváhal. V rozstrele sa najprv presadili Ramirez i Šaponjič a domáci viedli 2:0. Tretiu jedenástku však nepremenil Kucka, neskôr v piatej sérii nepremenil za stavu 3:3 Čakvetadze a zápas rozhodol Valbuena