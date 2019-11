EL: Slovan zaostáva pred odvetou v Anglicku za Wolves o dva body

4. kolo K-skupiny EL:

Wolverhampton Wanderers - ŠK Slovan Bratislava /štvrtok 7. novembra, 21.00 SEČ, Molineux Stadium, Dvojka RTVS/



rozhodcovia: Bas Nijhuis - Johan Balder, Davie Goossens (všetci Hol.)

tabuľka K-skupiny:

1. Braga 3 2 1 0 5:3 7



2. Wolverhampton 3 2 0 1 3:2 6



3. Slovan 3 1 1 1 7:6 4



4. Besiktas 3 0 0 3 3:7 0

Wolverhampton 6. novembra (TASR) - Nasledujúce stretnutie futbalistov ŠK Slovan Bratislava veľa napovie o ich postupových šanciach v Európskej lige. Vo štvrtok o 21.00 SEČ nastúpia na pôde Wolverhamptonu Wanderers, anglický klub má pred duelom 4. kola K-skupiny na konte o dva body viac.Úradujúci slovenský šampión podľahol v úvodnom vzájomnom súboji na Tehelnom poli tesne 1:2. Bola to jeho prvá prehra v skupinovej fáze, po víťazstve nad Besiktasom Istanbul a remíze so Sportingom Braga figuruje na tretej pozícii so štyrmi bodmi. Wolverhampton vyhral dvakrát a patrí mu druhé miesto o bod za vedúcim portugalským mužstvom. Turecký tím ešte nebodoval.vyhlásil brankár Dominik Greif, ktorého v 3. kole prekonali Romain Saiss a Raul Jimenez z jedenástky.Hostia otočili skóre v druhom polčase:Jedinú šancu "belasých" v Bratislave zužitkoval útočník Andraž Šporar, ktorý otvoril skóre. Tréner Ján Kozák ml. ho pri sobotnom fortunaligovom víťazstve nad Senicou 2:0 nechal odpočívať, v závere však utrpel zranenie ďalší kľúčový hráč Moha. "Vlkom" bude s určitosťou chýbať útočník Diogo Jota, ten videl 24. októbra červenú kartu a odpyká si disciplinárny trest.Wolverhampton si cez víkend pripísal v Premier League už tretiu remízu za sebou, na trávniku londýnskeho Arsenalu hral 1:1 a je na dvanástej priečke.citovala Greifa oficiálna stránka bratislavského klubu.Slovanisti sa pred stredajším odletom naladili na anglické prostredie už v utorok, keď v Bratislave panovalo daždivé počasie:Duel na vyše 30-tisícovom Molineux Stadium povedú rozhodcovia z Holandska na čele s hlavným arbitrom Basom Nijhuisom. Priamy prenos odvysiela Dvojka RTVS. V druhom stretnutí K-skupiny privíta Braga v rovnakom čase Besiktas.