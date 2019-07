EL: Slovanisti proti Feronikeli s Kozákom, ale bez Srbov

Medzi Kosovom a Srbskom panuje už niekoľko rokov napätie. Srbsko neuznáva Kosovo ako samostatný štát a dodnes ho považuje za svoje územie.

Bratislava 23. júla (TASR) - Futbalistov Slovana Bratislava bude v stredajšom súboji s kosovským majstrom KF Feronikeli v 2. predkole Európskej lige UEFA viesť z lavičky Ján Kozák mladší. Poverený tréner bude na lavičke aj v odvete. Dočasný tréner Vladimír Radenkovič totiž prijal výzvu srbskej vlády a proti Feronikeli nebude na lavičke. Rovnako do hry nezasiahnu ani ďalší dvaja srbskí hráči Alexandar Čavrič a Dejan Dražič.



Medzi Kosovom a Srbskom panuje už niekoľko rokov napätie. Srbsko neuznáva Kosovo ako samostatný štát a dodnes ho považuje za svoje územie. Slovan vo svojom vyhlásení uviedol, že rešpektuje rozhodnutie spomenutých hráčov aj trénera. Tréningový proces však aj naďalej bude viesť Radenkovič, chýbať bude iba v zápase. "Je to pre mňa špecifická situácia, dozvedel som sa to včera. Ale komunikujeme spolu. Bude pre mňa dôležité odkomunikovať si veci ešte počas utorňajšieho večerného tréningu, aby som vedel reagovať počas zápasu," uviedol kouč.







Správu o absencii srbských členov tímu hráčska kabína zobrala na vedomie. "Sú to členovia tímu, ktorí sú pre nás dôležití. Mrzí nás, že politika takto zasahuje do športu, ale musíme to rešpektovať. Zabojujeme aj za nich," povedal na utorňajšej tlačovej konferencii obranca Myenty Abena.



Predsezónna posila "belasých" zažije kurióznu situáciu. Za Slovan odohral dva zápasy. Raz pod vedením Martina Ševelu, raz pod vedením Radenkoviča. Teraz ho čaká tretí duel s ďalším šéfom lavičky. "Chápeme situáciu a ako tím sa dáme určite dokopy. Trénerov vnímam ako fakt, beriem to úplne normálne."



Kozák trénuje v Slovane B-mužstvo a s Radenkovičom si do zápasu preberie taktiku i zámery. "Máme na to ešte jeden tréning a prakticky celú stredu. Neviem, ako budeme môcť komunikovať počas zápasu, to sa uvidí. Vnímam to celé normálne. Som zamestnanec klubu. Je to aj pre mňa výzva, aj keď je to niečo iné," dodal Kozák.







V klube stále rezonuje vyradenie z LM s čiernohorským šampiónom Sutjeskou Nikšič, po ktorom sa musel predčasne porúčať z postu hlavného trénera Martin Ševela aj s asistentom Ivanom Vrabcom. Slovan momentálne intenzívne hľadá nového kouča. Kozák to však ako šancu neberie a o svojej nečakanej úlohe informoval aj otca. "Je to výzva, pre mňa prvý veľký zápas. Ale nepozerám sa na to tak, že by som bol nástupca odvolaného trénera. My chceme v prvom rade postúpiť, pretože sme dostali facku v predkole LM. A čo bude so mnou ďalej ja neviem, to sa uvidí. Volal som aj s otcom, povedal mi, že to je moja povinnosť, aby som to vzal," uzavrel Kozák.