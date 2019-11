EL: Solskjaer nominoval na zápas aj mladíka, ktorý bojoval s rakovinou

Manchester 26. novembra (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer nominoval na zápas Európskej ligy proti Astane na jej pôde aj 19-ročného Maxa Taylora, ktorému pred rokom diagnostikovali rakovinu semenníkov. Mladý stopér sa do tréningového procesu zapojil v septembri a medzi seniormi si môže pripísať debut.



Rodák z Manchestru pôsobí v klube od 14 rokov. "Keď som pred rokom začínal s chemoterapiou, nikdy by som si nepomyslel, kde budem teraz," cituje AP Taylora, ktorý má už za sebou dva zápasy za tím United do 23 rokov. Zverenci trénera Solskjaera majú už v Európskej lige istý postup zo skupiny.