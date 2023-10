EL: Sparta v zostave s Haraslínom prehrala na pôde Betisu Sevilla 1:2

2. kolo skupinovej fázy Európskej ligy:



A-skupina:



SC Freiburg - West Ham United 1:2 (0:1)



Góly: 48. Sallai - 8. Paqueta, 66. Aguerd







TSC Bačka Topola - Olympiakos Pireus 2:2 (0:1)



Góly: 63. Djakovac, 90. Pantovič - 16. Masouras, 57. Podence, ČK: 77. Ntoi (Olympiakos)



tabuľka:



1. West Ham United 2 2 0 0 5:2 6



2. SC Freiburg 2 1 0 1 4:4 3



3. Olympiakos Pireus 2 0 1 1 -4:5 1



4. TSC Bačka Topola 2 0 1 1 -3:5 1



B-skupina:



Olympique Marseille - Brighton & Hove Albion 2:2 (2:0)



Góly: 19. Mbemba, 20. Veretout - 50. Gross, 88. Pedro (z 11 m)







AEK Atény - Ajax Amsterdam 1:1 (0:1)



Góly: 75. Vida - 30. Bergwijn (z 11 m)



tabuľka:



1. AEK Atény 2 1 1 0 4:3 4



2. Olympique Marseille 2 0 2 0 5:5 2



3. Ajax Amsterdam 2 0 2 0 4:4 2



4. Brighton & Hove Albion 2 0 1 1 - 4:5 1





C-skupina:



Betis Sevilla - Sparta Praha 2:1 (1:1)



Góly: 9. Diao, 78. Isco - 3. Birmančevič



/L. Haraslín (Sparta) hral do 80. min a dostal ŽK/







Aris Limassol - Glasgow Rangers 2:1 (1:0)



Góly: 9. Moucketou-Moussounda, 58. Babicka - 70. Sima



/J. Szöke (Aris) odohral celý zápas/



tabuľka:



1. Aris Limassol 2 1 0 1 4:4 3



2. Sparta Praha 2 1 0 1 4:4 3



3. Glasgow Rangers 2 1 0 1 2:2 3



4. Betis Sevilla 2 1 0 1 2:2 3





D-skupina:



Sporting Lisabon - Atalanta Bergamo 1:2 (0:2)



Góly: 76. Gyokeres (z 11 m) - 33. Scalvini, 43. Ruggeri







Raków Čenstochová - Sturm Graz 0:1 (0:1)



Gól: 24. Vick



tabuľka:



1. Atalanta Bergamo 2 2 0 0 4:1 6



2. Sporting Lisabon 2 1 0 1 3:3 3



3. Sturm Graz 2 1 0 1 2:2 3



4. Raków Čenstochová 2 0 0 2 -0:3 0



Bratislava 5. októbra (TASR) - Futbalisti Sparty Praha v zostave so slovenským reprezentantom Lukášom Haraslínom prehrali v druhom vystúpení v C-skupine Európskej ligy na pôde Realu Betis 1:2. O triumfe Sevillčanov rozhodol v 79. minúte Isco."Rudí" zaskočili Betis a už v 3. minúte sa ujala vedenia, keď sa po prihrávke Matěja Ryneša za obranu súpera presadil Veljko Birmannčevič. Španielsky tím však o šesť minút neskúr vyrovnal. Zlé vybehnutie brankára Petera Vindahla Jensena potrestal Assane Diao. Po zmene strán Betis vystupňoval tlak a obrana Sparty kapitulovala po hlavičke Isca. V druhom zápase "céčka" zvíťazil cyperský Aris Limmasol v základnej jedenástke so slovenským stredopoliarom Júliusom Szökem nad Glasgowom Rangers 2:1.V A-skupine uspel West Ham United na pôde Freiburgu 2:1 a so šiestimi bodmi je na čele tabuľky. V D-skupine je zatiaľ stopercentná Atalanta Bergamo, ktorá triumfovala na štadióne Sportingu Lisabon 2:1. Olympique Marseille remizoval v B-skupine s Brightonom 2:2, keď nevyužil dvojgólový náskok. .