EL: Staňo o TNS: Bude to o súbojoch,obranca DAC Kružliak je optimista

reakcie zo slovenského tábora:

žreb 1. predkola EL 2020/2021:

FH Hafnarfjördur - DAC Dunajská Streda



Servette Ženeva - MFK Ružomberok



The New Saints - MŠK Žilina



NK Maribor - Coleraine FC/La Fiorita 1967



FK Riteriai - Derry City,



HŠK Zrinjski Mostar - FC Differdange 03



Rosenborg Trondheim - Breidablik



Hammarby IF - Puskás Akadémia



FK Ventspils - Dinamo-Auto Tiraspoľ



Neftči PFK - KF Škupi



Nomme Kalju - NŠ Mura



Apollon Limassol - Saburtalo Tbilisi



Partizan Belehrad - Futbola Skola Riga



FCSB - Širak Gjumri



Olimpija Ľubľana - Víkingur Reykjavík



Žalgiris Vilnius - Paide Linnameeskond



Valletta FC - Bala Town FC



FC Aberdeen - NSÍ Runavík/Barry Town United



Malmö FF - Cracovia Krakov



Šachťor Soligorsk - Sfintul Gheorghe Suruceni



Shamrock Rovers - Ilves Tampere



FC Vaduz - Hibernians FC



Keşla FK - KF Laci



Bodo/Glimt - Kauno Žalgiris



Maccabi Haifa - Željezničar Sarajevo



Lech Poznaň - Valmiera FK



Progres Niederkorn - UE Engordany/ FK Zeta Golubovci



St Joseph's /B36 Tórshavn - Levadia Tallinn



Honvéd Budapešť - Inter Turku



Lincoln Red Imps/FC Priština - Union Titus Petange



FC Motherwell - FC Glentoran/HB Tórshavn



FK Kukësi - Slavia Sofia



Dinamo Minsk - Piast Gliwice



AGF Aarhus - Honka Espoo



Hapoel Beer-Ševa - Dinamo Batumi



MOL Fehérvár - Bohemian FC



FC Alaškert - Renova Tetovo



Ordabasy Šymkent - FC Botosani



CSKA Sofia - Sirens FC



Petrocub-Hincesti - Bačka Topola



Sumgayit City - Škëndija Tetovo



Kairat Almaty - FC Noah



Lokomotíva Tbilisi - Universitatea Craiova



FK Teuta - Beitar Jeruzalem



FC Santa Coloma/FK Iskra Danilovgrad - Lokomotiv Plovdiv



Tre Penne/Gjilani - APOEL Nikózia



Borac Banja Luka - Sutjeska Nikšič

Vizitka súpera DAC Dunajská Streda v 1. predkole EL 2012/2021:

názov klubu: Fimleikafélag Hafnarfjördur



založenie: 1929



štadión: Kaplakriki (kapacita 6500 miest)



predseda: Valdimar Svavarsson



tréneri: Eidur Smári Gudjohnsen, Logi Ólafsson



farby: biela, čierna (doma), modrá (vonku)



najväčšie úspechy: 8x majster Islandu (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2015, 2016), 2x víťaz pohára (2007, 2010), 6x víťaz islandského Superpohára (2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013)

Vizitka súpera MŠK Žilina v 1. predkole EL 2020/2021

názov klubu: The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club (TNS)



rok založenia: 1959



štadión: Park Hall (kapacita 2034 miest)



predseda: Mike Harris



tréner: Scott Ruscoe



klubové farby: zelená a biela (doma), modrá (vonku)

Vizitka súpera MFK Ružomberok v 1. predkole EL 2012/2021:

názov klubu: Association du Servette Football Club



založenie: 1890



štadión: Stade de Geneve (kapacita 30.084 miest)



prezident: Pascal Besnard



tréner: Alain Geiger



farby: bordová (doma), biela (vonku)



najväčšie úspechy: 17x majster Švajčiarska (1907, 1918, 1922, 1925, 1926, 1930, 1933, 1934, 1940, 1946, 1950, 1961, 1962, 1979, 1985, 1994, 1999), 7x víťaz Švajčiarskeho pohára (1928, 1949, 1971, 1978, 1979, 1984, 2001)



Kalendár Európskej ligy UEFA 2020/2021:

10. augusta: žreb 1. predkola



20. augusta: predkvalifikácia



27. augusta: 1. predkolo



31. augusta: žreb 2. predkola



1. septembra: žreb 3. predkola



17. septembra: 2. predkolo



18. septembra: žreb play off



24. septembra: 3. predkolo



1. októbra: play off



2. októbra: žreb skupinovej fázy



22. októbra: 1. kolo skupinovej fázy



29. októbra: 2. kolo skupinovej fázy



5. novembra: 3. kolo skupinovej fázy



26. novembra: 4. kolo skupinovej fázy



3. decembra: 5. kolo skupinovej fázy



10. decembra: 6. kolo skupinovej fázy



14. decembra: žreb 16-finále



18. februára 2021: 1. zápasy 16-finále



25. februára: 2. zápasy 16-finále



26. februára: žreb osemfinále



11. marca: 1. zápasy osemfinále



18. marca: 2. zápasy osemfinále



19. marca: žreb štvrťfinále, semifinále a finále



8. apríla: 1. zápasy štvrťfinále



15. apríla: 2. zápasy štvrťfinále



29. apríla: 1. zápasy semifinále



6. mája: 2. zápasy semifinále



26. mája: finále (Gdansk)

Nyon 10. augusta (TASR) - Súperom futbalistov MFK Ružomberok v 1. predkole Európskej ligy UEFA 2020/2021 bude Servette Ženeva, hrať sa bude na jeden zápas vo Švajčiarsku. Vicemajster MŠK Žilina dostal The New Saints z Walesu, duel sa uskutoční na Britských ostrovoch. Tretí tím uplynulého ročníka najvyššej slovenskej súťaže FC DAC 1904 Dunajská Streda sa v rovnakej fáze stretne s islandským FH Hafnarfjördur na súperovej pôde. Súboje 1. predkola sú na programe vo štvrtok 27. augusta.Pri pondelňajšom žrebe v Nyone rozdelila UEFA 94 klubov, vrátane ôsmich víťazov predkvalifikácie, na základe koeficientov do pätnástich vopred určených skupín medzi nasadené a nenasadené. Všetci slovenskí zástupcovia figurovali medzi nenasadenými. Platilo pravidlo, že sa nemohli stretnúť kluby z rovnakej národnej asociácie.Žilina a Ružomberok sa ocitli v spoločnej ôsmej skupine a okrem vyžrebovaných súperov mohli ešte dostať aj FC Vaduz z Lichtenštajnska. V okruhu možných súperov DAC v siedmej skupine boli okrem Islanďanov aj írsky Shamrock Rovers a dánsky AGF Aarhus.V dôsledku pandémie koronavírusu sa zápasy predkola i play off budú hrať na jeden zápas. Európska futbalová únia (UEFA) rozhodla, že stretnutia sa v prípade potreby budú môcť odohrať aj na neutrálnej pôde. Ak domáci tím ako organizátor nebude môcť pre epidemiologické reštrikcie vo svojej krajine zorganizovať zápas, jeho povinnosť bude zabezpečiť náhradné dejisko na neutrálnej pôde. Podmienka je, aby hosťujúce mužstvo nemalo problém s cestou. Domáce tímy budú musieť informovať UEFA o obmedzeniach vo svojej krajine v súvislosti s cestovaním a v dostatočnom predstihu dať túto skutočnosť na vedomie aj súperovi. Futbalové zväzy Poľska, Maďarska, Grécka a Cypru v tejto súvislosti ponúkli pomoc a UEFA informovali, že by svoje štadióny vedeli poskytnúť na odohratie takýchto stretnutí.13 x majster Walesu (2000, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 20197x víťaz Waleského pohára (1996, 2005, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019)