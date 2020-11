EL: Tatran Prešov čaká na výnimku na domáci duel s Dinamom Bukurešť

Prešov 11. novembra (TASR) - Budúcotýždňový domáci duel hádzanárov Tatrana Prešov v Európskej lige proti Dinamu Bukurešť je ohrozený. Vzhľadom na protipandemické obmedzenia v suvislosti s prechodom cez hranice by na výpravu Dinama po príchode na Slovensko momentálne čakala povinná karanténa. Tatran preto pred zápasom, ktorý je na programe v utorok 17. novembra, požiadal o výnimku.



"Zatiaľ nemáme kladné stanovisko príslušných orgánov k prípadnej výnimke na príchod výpravy Dinama Bukurešť. Problém je, že Rumunsko nie je na zozname menej rizikových krajín, čo by znamenalo, že výprava Dinama by musela po príchode na Slovensko ísť do povinnej desaťdňovej karantény. Pre nás je to v danej situácii smutná správa, keďže Tatran Prešov je aktuálne jediným zástupcom Slovenska v medzinárodných pohárových športových súťažiach," uviedol pre klubový web generálny manažér Tatrana Prešov Miroslav Benický.



Klub sa v tejto súvislosti obrátil na sekciu športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. "Sme toho názoru, že pri splnení všetkých podmienok, vrátane testovania PCR testami a prevencie, by sa tento zápas mohol odohrať. Veríme, že sa nám podarí dostať výnimku," vyhlásil Benický.



Hádzanári Tatrana Prešov zatiaľ odohrali v B-skupine Európskej lige jediný duel, v ktorom na domácej palubovke podľahli francúzskemu Nimes (22:28). Odložiť museli zápas 2. kola, ten mali 27. októbra odohrať na palubovke portugalského Sportingu Lisabon. Náhradný termín, na ktorom sa dohodli oba kluby, je utorok 22. december. Potvrdiť ho však ešte musí Európska hádzanárska federácia (EHF).