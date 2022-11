EL: Trabzonspor spadol o poschodie nižšie, Hamšík: Je to sklamanie

Bratislava 4. novembra (TASR) - Futbalisti Trabzonsporu sa s účinkovaním v skupinovej fáze Európskej ligy rozlúčili víťazstvom nad Ferencvárosom Budapešť 1:0, v tabuľke H-skupiny však obsadili nepostupové tretie miesto. V pohárovej hierarchii tak spadli o poschodie nižšie a na jar budú bojovať iba o účasť v osemfinále Európskej konferenčnej ligy.



"V skupine sme chceli skončiť vyššie, no keďže sme vonku nezískali ani jeden bod, tak sme obsadili až tretie miesto. Je to pre nás sklamanie, chceli sme pokračovať v Európskej lige. Ideme ďalej. Na jar budeme pokračovať v Konferenčnej lige, čakajú nás ďalšie zaujímavé zápasy," uviedol Hamšík prostredníctvom svojej oficiálnej webstránky.



Trabzonspor proti Ferencvárosu potvrdil silu na svojom štadióne, v skupine pred vlastnými divákmi nestratil ani bod. Triumf nad víťazom skupiny zariadil gólom už v 7. minúte grécky stredopoliar Anastasios Bakasetas. "Myslím si, že počas celého zápasu proti Ferencvárosu sme boli lepším tímom a zaslúžene sme vyhrali. Hneď na začiatku zápasu sme sa ujali vedenia a v ďalšom priebehu sme mohli pridať ďalšie góly," povedal Hamšík, ktorý bol na začiatku akcie pri rozhodujúcom momente stretnutia. Z ihriska odišiel v 62. minúte.



Ferencváros i AS Monaco nazbierali v tabuľke o bod viac ako Trabzonspor, o prvenstve maďarského klubu rozhodla lepšia bilancia zo vzájomných zápasov (1:0 vonku a 1:1 doma). Ferencváros sa tak prebojoval priamo do osemfinále Európskej ligy, Monaco bude hrať baráž o účasť v ňom.