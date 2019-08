EL: V 3. predkole tri kluby z Česka, Hancko chce pomôcť Sparte

Program 1. zápasov 3. predkola EL:



utorok 6. augusta:



17.00 Ararat-Armenia - Saburtalo Tbilisi



18.00 Riga FC - HJK Helsinki



20.15 Sutjeska Nikšič - Linfield FC





streda 7. augusta:



20.15 ŠK SLOVAN BRATISLAVA - FC Dundalk





štvrtok 8. augusta:



16.00 FC Astana - FC Valletta



17.30 AEK Larnaka - KAA Gent



18.00 Pjunik Jerevan - Wolverhampton Wanderers



18.00 Sparta Praha - Trabzonspor



18.15 Universitatea Craiova - AEK Atény



18.30 Bröndby Kodaň - SC Braga



18.45 FK Ventspils - Vitoria Guimaraes



19.00 FK Haugesund - PSV Eindhoven



19.00 Malmö FF - Zrinjski Mostar



19.00 FC Mariupol - AZ Alkmaar



19.00 Molde FK - Aris Solún



19.00 Neftči Baku - Bnei Jehuda



19.00 Šeriff Tiraspol - AIK Štokholm



19.00 FC Thun - Spartak Moskva



19.30 Royal Antverpy FC - Viktoria Plzeň



19.30 CSKA Sofia - FK Zorja Luhansk



19.30 Feyenoord Rotterdam - Dinamo Tbilisi



19.30 Lokomotiv Plovdiv - Racing Štrasburg



19.30 Ludogorec Razgrad - The New Saints



19.30 Maccabi Tel Aviv - Suduva Marijampole



19.45 FK Sarajevo - BATE Borisov



20.00 F91 Dudelange - Nomme Kalju



20.00 FC Midtjylland - Glasgow Rangers



20.00 IFK Norrköping - Hapoel Beer Ševa



20.00 NK Rijeka - Aberdeen FC



20.30 Austria Viedeň - Apollon Limassol



20.30 FCSB - FK Mladá Boleslav



20.30 FC Vaduz - Eintracht Frankfurt



21.00 Legia Varšava - Atromitos



21.00 FC Luzern - Espanyol Barcelona



21.00 Partizan Belehrad - Yeni Malatyaspor



21.00 FC Turín - Šachťor Soligorsk

Bratislava 6. augusta (TASR) - Európska liga UEFA 2019/2020 má od utorka do štvrtka na programe úvodné zápasy 3. predkola. V jednom z nich sa predstaví aj posledný slovenský zástupca na pohárovej scéne ŠK Slovan Bratislava, ktorý v stredu 7. augusta o 20.15 h na Tehelnom poli privíta írsky Dundalk.Až tri kluby majú v tejto fáze súťaže Česi. Viktoria Plzeň v kádri s Matúšom Kozáčikom, Patrikom Hrošovským a Romanom Procházkom sa do 3. predkola EL presunula po tom, ako v 2. predkole Ligy majstrov neuspela s gréckym Olympiakosom Pireus. Po domácej remíze 0:0 podal český vicemajster v odvete bezkrvný výkon a súper mu uštedril debakel 4:0.V boji o play off EL narazia "viktoriáni" na Royal Antverpy, najskôr nastúpia už tento štvrtok na pôde belgického súpera.vyhlásil stredopoliar Plzne Jan Kovařík. V generálke jeho tím iba remizoval 0:0 na ihrisku Bohemians 1905 a vo štvrtom kole českej Fortuna ligy prvýkrát stratil body. Slavia Praha sa však Plzni na čele tabuľky bodovo nevzdialila, keďže po rovnakom rezultáte zaváhala v Karvinej.Súperom Sparty Praha v 3. predkole EL bude turecký Trabzonspor. Okrem stopéra Lukáša Štetinu už by mal byť k dispozícii aj jeho krajan Dávid Hancko, ktorého Sparta získala na ročné hosťovanie z Fiorentiny. "citovala Hancka oficiálna stránka Sparty.Premožiteľ trnavského Spartaka v 2. predkole Lokomotiv Plovdiv si zmeria sily s Racingom Štrasburg. Grécky Atromitos, ktorý vyradil Dunajskú Stredu, vycestuje na úvodný duel 3. predkola s Legiou do Varšavy.