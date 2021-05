EL: Villarreal zabránil anglickému finále, v Gdansku ho čaká United

Odvety semifinále EL 2020/2021:



Arsenal Londýn - FC Villarreal 0:0



Rozhodoval: Vinčič (Slov.), ŽK: Nketiah - Pino



Arsenal: Leno - Holding, Mari, Tierney (80. Willian) - Bellerin (90.+1 Nketiah), Smith Rowe, Thomas, Saka - Pepe, Aubameyang (79. Lacazette), Odegaard (66. Martinelli)



Villarreal: Rulli - Mario Gaspar, Albiol, Torres, Alfonso Pedraza (90. A. Moreno) - Parejo, Coquelin, Trigueros - G. Moreno, Alcacer (72. Bacca), Chukwueze (29. Pino, 90.+1 Gomez)



/prvý zápas 1:2, do finále postúpil FC Villarreal/







AS Rím - Manchester United 3:2 (0:1)



Góly: 57. Džeko, 60. Cristante, 83. Telles (vlastný) - 39. a 68. Cavani. Rozhodoval: Brych (Nem.), ŽK: Karsdorp, Cristante - Wan-Bissaka, Fred, Cavani, Williams



AS Rím: Mirante - Karsdorp, Smalling (30. Darboe), Ibanez, Peres (69. Santon) - Cristante, Mancini - Pedro (76. Zalewski), Pellegrini, Mchitarjan - Džeko (76. Mayoral)



Man. United: de Gea - Wan-Bissaka (46. Williams), Bailly, Maguire, Shaw (46. Telles) - van de Beek, Fred - Greenwood, Fernandes (84. Mata), Pogba (64. Matič) - Cavani (73. Rashford)



/prvý zápas 2:6, do finále postúpil Manchester United/

Bratislava 7. mája (TASR) - Vo finále Európskej ligy UEFA 2020/2021 sa 26. mája v Gdansku stretnú futbalisti Manchestru United a Villarrealu. Anglický tím po domácom hladkom triumfe 6:2 nad AS Rím posunula do záverečného súboja aj tesná prehra 2:3 vo štvrtkovej semifinálovej odvete, ktorú utrpel na pôde talianskeho zástupcu. Villarreal postúpil cez Arsenal Londýn po domácej výhre 2:1 a remíze 0:0 na Emirates Stadium.United už majú na konte triumf v európskom pohári číslo dva z roku 2017, pre Villarreal pôjde o finálovú premiéru v súťaži. Trikrát stroskotala "žltá ponorka" v semifinále EL (2004, 2011, 2016) a raz v rovnakej fáze Ligy majstrov (2006). Villarreal zabránil tomu, aby finálové súboje tohtoročnej edície oboch európskych klubových súťaží boli čisto anglickou záležitosťou. O trofej Ligy majstrov zabojujú Chelsea Londýn a Manchester City.Hráči United, ktorí pricestovali do Talianska s pohodlným štvorgólovým "vankúšom", prečkali v úvode odvety na Olympijskom štadióne v Ríme očakávaný tlak domácich. Manciniho pokus v 4. minúte de Gea reflexívnym zákrokom vyrazil na roh, po ňom mal gól na hlave Mchitarjan, ale na zadnej žrdi poslal loptu do bočnej siete. Postupne sa do hry dostali aj "červení diabli". V 20. minúte vymyslel Fernandes šikovnú prihrávku na Cavaniho, ten preloboval Miranteho, ale gólovú radosť mu zmarilo brvno. Uruguajský kanonier nepochodil ani o čosi neskôr, keď jeho tvrdú strelu pod brvno brankár AS vyrazil. Na opačnej strane sa do ďalšieho hlavičkového zakončenia dostal Mchitarjan, ani on neotvoril skóre. Cavanimu sa to na tretí pokus podarilo, po kolmici od Freda si potiahol loptu k šestnástke a na jeho tvrdú strelu k žrdi nemal Mirante nárok - 0:1. Oba tímy pokračovali v ofenzívnom predstavení, akcie sa prelievali z jednej strany ihriska na druhú. V drese AS mal opäť vychýlenú mušku Mchitarjan, hostia nezvýšili náskok po strelách Greenwooda a Fernandesa. Domácim sa štvrťhodinu po prestávke podarilo otočiť skóre zásluhou presných zásahov Džeka a Cristanteho, ktoré domácim vliali novú energiu a do súpera sa ešte viac zahryzli. Džeko mohol pridať tretí gól, ale de Gea jeho hlavičku zblízka reflexívne zneškodnil a následne sa neujala ani koncovka smoliara večera Mchitarjana. Pri útočení však "giallorossi" zabudli na Cavaniho, ktorý druhým gólom v zápase vyrovnal na 2:2. Vrátiť vedenie domácim mohol Mchitarjan, z ostrého uhla však trafil len žrď. V 83. minúte si strelil vlastný gól Telles a AS si pripísalo skalp United, ale v súčte skóre z oboch zápasov na súpera nestačilo.Arsenal sa hotoval zmazať jednogólové manko, no do odvety lepšie vstúpil jeho španielsky protivník. Leno si v úvode pripísal dôležitý zákrok proti Chukwuezeho strele z diaľky, po ktorej hostia kopali roh. V 24. minúte pokus Pareja z priameho kopu tesne minul brvno domácej brány. O chvíľu mohol otvoriť skóre Arsenal, lenže volej Aubameyanga iba opečiatkoval žrď. V úvodnej 45-minútovke sa už ďalšia tutovka nezrodila, hostia držali bezgólový a pre nich v tej chvíli postupový výsledok. Zmeniť ho mohol v 49. minúte Smith Rowe, jeho obstrel sa ale do priestoru brány nezmestil. Hostia pozorne bránili a nepúšťali súpera do vyložených šancí. Až v 79. minúte sa do jednej dostal Aubameyang, ktorého pokus pristál na žrdi.