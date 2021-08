EL: Žalgiris so Sylvestrom prehral doma s NŠ Mura a vypadol

odvety 3. predkola EL 2021/2022:



FC St. Johnstone - Galatasaray Istanbul 2:4 (1:1)

Góly: 37. Cipe (vlastný), 90.+4 O´Halloran - 30. Diagne, 64. Aktürkoglu, 70. Feghouli, 90.+2 Kilinc

/prvý zápas 1:1, do play off postúpil Galatasaray/



Anorthosis Famagusta - Rapid Viedeň 2:1 (1:0)

Góly: 45.+1 Lafferty, 88. Rousias - 64. Kara

/prvý zápas: 0:3, do play off postúpil Rapid/



Žalgiris Vilnius - NŠ Mura 0:1 (0:1)

Gól: 12. Kous

/J. Sylvestr (Žalgiris) nastúpil v 58. min./

/prvý zápas 0:0, do play off postúpila Mura/



HJK Helsinki - Neftči Baku 3:0 (0:0)

Góly: 60. a 90. Ro. Riski, 46. Ri. Riski

/prvý zápas 2:2, do play off postúpil HJK/



FK Alaškert - Kajrat Almaty 3:2 pp (2:2, 1:1)

Góly: 43. a 50. Embalo, 104. Glišič - 45.+1 Abiken, 61. Šušenačev, ČK: 62. Poljakov, 92. Abiken (obaja Kajrat)

/prvý zápas 0:0, do play off postúpil Alaškert/

Bratislava 12. augusta (TASR) - Futbalisti arménskeho FK Alaškert postúpili do play off Európskej ligy UEFA 2021/2022. Vo štvrtkovej domácej odvete 3. predkola zvíťazili 3:2 po predĺžení nad kazašským Kajratom Almaty. O skupinu El budú bojovať v dvojzápase s Glasgowom Rangers.Žaligiris Vilnius prehral doma so slovinskou Murou 0:1 a vypadol, v jeho drese naskočil do hry v 58. minúte slovenský útočník Jakub Sylvestr.