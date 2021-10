Elanga bol v Taliansku údajne terčom rasizmu

Štokholm 13. októbra (TASR) - Švédsky futbalový zväz (SvFF) oznámil, že reprezentant do 21 rokov a hráč Manchestru United Anthony Elanga bol obeťou rasizmu. Incident sa údajne udial v stretnutí kvalifikácie ME 2023 na pôde Talianska v Monze.



"Povedali sme našu verziu rozhodcom i delegátovi. Čakáme na spätnú väzbu a správu zo stretnutia. Potom rozhodneme o ďalšom postupe," povedal podľa agetnúry DPA športový riaditeľ švédskeho tímu do 21 rokov Claes Eriksson.