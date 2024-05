Elche zdolalo Michalovce v prvom dueli finále

Finále Európskeho pohára EHF - prvý zápas:



ATTICGO Bm Elche - MŠK Iuventa Michalovce 22:20 (11:10)



Najviac gólov za Elche: Wolfsová 5, Van Zijlová 4



Zostava a góly Iuventy: Mendesová de Almeidová, Jablonská-Bobaľová – Radovičová, Dvorščáková, Pejovičová 1, Popovcová 4, Paľová-Rebičová 1, Bačenková 1, Habánková 4/1, Soskydová, Kohučová, Wollingerová 5, Kowaliková, Kompaniecová 1, Klučková 2, Krivokapičová 1



7m hody: 3/1 - 4/1, vylúčené: 1:4, rozhodovali: Pukšič a Satler (obaja Slovin.), 2000 divákov



/odveta sa hrá 24. mája o 18.00 h/



hlas po zápase /zdroj: slovakhadnball.sk/:



Peter Kostka, tréner Iuventy: "Sme v polčase finálového dvojzápasu, v ktorom máme dvojgólové manko a pred odvetou je všetko otvorené. Chceli sme vyhrať, ale v závere duelu bol úsek, keď som mal obavy, aby sa sme neprehrali o štyri či päť gólov. Celý čas sa mohli spoľahnúť na výbornú obranu, ktorou sme eliminovali silné stránky súpera. V prvom polčase sa to hráčky báli v útoku zobrať na seba. Škoda, že sme mali až tri nepremenené pokutové hody."









Elche 19. mája (TASR) - Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce prehrali v nedeľu v prvom finálovom dueli Európskeho pohára EHF na palubovke španielskeho tímu ATTICGO BM Elche o dva góly 20:22. Vytvorili si tak sľubnú východiskovú pozíciu pred domácou odvetou, ktorá je na programe v piatok 24. mája o 18.00 h.Zverenky trénera Petra Kostku predviedli na pôde favorita odvážny výkon a už v prvom polčase viedli aj o tri góly. Aj v druhom polčase boli domácim vyrovnaným súperom a rozhodujúci náskok získalo Elche až v záverečnej päťminútovke. Najlepšou strelkyňou Iuventy bola Patrícia Wollingerová so šiestimi presnými zásahmi.Iuventa sa môže stať prvým slovenským tímom s celkovým prvenstvom v tejto súťaži a druhým, ktorý by vyhral európsku pohárovú súťaž. V minulosti si celkový triumf pripísala Iskra Partizánske v niekdajšom Pohári víťazov pohárov (PVP), vtedy druhú najvýznamnejšiu súťaž vyhrala v roku 1980. Vo finále európskej súťaže číslo jeden EPM bol v tom istom roku aj Inter Bratislava. Finále PVP hral aj Družstevník Topoľníky v roku 1985. Vo finále tretej najvýznamnejšej súťaže sa nepodarilo uspieť trom slovenským tímom - v Pohári IHF Štartu Bratislava v roku 1987 a Tempu Partizánske v roku 1992 a v Pohári EHF Banskej Bystrici v roku 1998.Zemplínčanky sa vlani dostali v EP EHF do semifinále, teraz si postupom do finále o jedno kolo vylepšili svoje maximum v tretej najvýznamnejšej kontinentálnej pohárovej súťaži. Iuventa v prebiehajúcom ročníku súťaže až do zápasu v Elche nenašla premožiteľa.Habánková na konci tretej minúty otvorila skóre v prospech Iuventy, favorizované domáce však otočili skóre na 5:3 vo svoj prospech. Zemplínčanky hrali nebojácne a aj vďaka zákrokom brankárky De Almeidovej viedli päť minút pred prestávkou o tri góly 10:7. Koncovka úvodného dejstva však vyšla lepšie hráčkam Elche, ktoré po štvorgólovej šnúre odchádzali do kabín s tesným náskokom 11:10. Iuventa ani v druhom polčase nepustila súpera do výraznejšieho náskoku, pevnou defenzívou držala s Elche krok a ešte v 56. minúte bol stav vyrovnaný 19:19. Až v závere si potom španielsky tím vypracoval mierny náskok, keď tromi gólmi za sebou odskočil na 22:19 a Radovičová na druhej strane nepremenila sedmičku. Skóre na 20:22 potom v drese hostí uzavrela v poslednej minúte Klučková.