Elche remizovalo s Betisom Sevilla 1:1 v 1. kole La Ligy
Deľbu bodov zariadil v 81. minúte German Valera.
Autor TASR
Madrid 19. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Betis remizovali v 1. kole nového ročníka španielskej La Ligy na pôde Elche 1:1. Sevillčania sa na ihrisku nováčika súťaže ujali vedenia v 21. minúte zásluhou Aitora Ruibala. Deľbu bodov zariadil v 81. minúte German Valera.
La Liga - 1. kolo:
Elche CF - Real Betis 1:1 (0:1!
Góly: 81. Valera - 21. Ruibal
