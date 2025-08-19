Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Elche remizovalo s Betisom Sevilla 1:1 v 1. kole La Ligy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Deľbu bodov zariadil v 81. minúte German Valera.

Autor TASR
Madrid 19. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Betis remizovali v 1. kole nového ročníka španielskej La Ligy na pôde Elche 1:1. Sevillčania sa na ihrisku nováčika súťaže ujali vedenia v 21. minúte zásluhou Aitora Ruibala. Deľbu bodov zariadil v 81. minúte German Valera.



La Liga - 1. kolo:

Elche CF - Real Betis 1:1 (0:1!

Góly: 81. Valera - 21. Ruibal
.

