Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 8. november 2025Meniny má Bohumír
< sekcia Šport

Elche remizovalo s Realom Sociedad, bod zachránil hosťom Oyarzabal

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Hostia nedokázali pridať tretie ligové víťazstvo v rade, aspoň bod im zachránil v 89. minúte Mikel Oyarzabal, ktorý skóroval z penalty.

Autor TASR
Madrid 8. novembra (TASR) - Futbalisti FC Elche remizovali v piatkovom dueli 12. kola španielskej La Ligy s Realom Sociedad San Sebastian 1:1. Hostia nedokázali pridať tretie ligové víťazstvo v rade, aspoň bod im zachránil v 89. minúte Mikel Oyarzabal, ktorý skóroval z penalty. Nováčik z Elche sa po dobrom rozbehu zasekol, na víťazstvo v lige čaká už päť zápasov a v tabuľke figuruje priebežne na deviatom mieste so ziskom 15 bodov. San Sebastian je s 13 bodmi štrnásty.



La Liga - 12. kolo:

FC Elche - Real Sociedad 1:1 (0:0)

Góly: 57. A. Rodriguez - 89. Oyarzabal (z 11 m)






.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: November priniesol slnko, príde aj sneh?

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka