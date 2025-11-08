< sekcia Šport
Elche remizovalo s Realom Sociedad, bod zachránil hosťom Oyarzabal
Hostia nedokázali pridať tretie ligové víťazstvo v rade, aspoň bod im zachránil v 89. minúte Mikel Oyarzabal, ktorý skóroval z penalty.
Autor TASR
Madrid 8. novembra (TASR) - Futbalisti FC Elche remizovali v piatkovom dueli 12. kola španielskej La Ligy s Realom Sociedad San Sebastian 1:1. Hostia nedokázali pridať tretie ligové víťazstvo v rade, aspoň bod im zachránil v 89. minúte Mikel Oyarzabal, ktorý skóroval z penalty. Nováčik z Elche sa po dobrom rozbehu zasekol, na víťazstvo v lige čaká už päť zápasov a v tabuľke figuruje priebežne na deviatom mieste so ziskom 15 bodov. San Sebastian je s 13 bodmi štrnásty.
La Liga - 12. kolo:
FC Elche - Real Sociedad 1:1 (0:0)
Góly: 57. A. Rodriguez - 89. Oyarzabal (z 11 m)
FC Elche - Real Sociedad 1:1 (0:0)
Góly: 57. A. Rodriguez - 89. Oyarzabal (z 11 m)