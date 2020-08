Elche sa po piatich rokoch vracia do La Ligy

Odvetný zápas finále play off II. španielskej ligy



Girona - Elche 0:1 (0:0)



Gól: 90.+6 Milla, ČK: 61. Stuani (Girona)



/prvý zápas: 0:0, Elche postúpilo do najvyššej súťaže/

Madrid 24. augusta (TASR) - Futbalisti Elche sa po piatich rokoch vracajú do najvyššej španielskej súťaže. V nedeľnom odvetnom súboji finále play off o postup do La Ligy zvíťazili na pôde Girony 1:0 gólom Pereho Millu zo šiestej minúty nadstaveného času. Prvý zápas na ihrisku Elche sa skončil bez gólov.Elche naposledy účinkovalo v La Lige v sezóne 2014/2015, v tabuľke síce obsadilo 13. miesto, no z najvyššej súťaže ho vylúčili po finančných problémoch a daňových únikoch. Už dávnejšie si zabezpečili miestenky v La Lige najlepšie dva tímy tabuľky II. ligy Huesca a Cadiz.