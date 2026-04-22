Elche si poradilo s oslabeným Atleticom 3:2 v 33. kole La Ligy

Ilustračné foto. Foto: TASR – Jakub Kotian

Elche získalo dôležité body v boji o záchranu.

Madrid 22. apríla (TASR) - Futbalisti Elche vyhrali v stredajšom zápase 33. kola španielskej La Ligy nad Atleticom Madrid 3:2. Hostia, ktorí nemali k dispozícii zraneného slovenského obrancu Dávida Hancka, boli od 30. minúty v početnej nevýhode. Po červenej karte Thiaga Almadu išiel ich súper dvakrát do vedenia a v 75. minúte ho aj udržal. Elche získalo dôležité body v boji o záchranu a v neúplnej tabuľke je pätnáste, Atletico prehralo štvrtý ligový duel v rade, patrí mu štvrté miesto



sumár - 33. kolo La Ligy

FC Elche - Atletico Madrid 3:2 (2:2)

Góly: 33. a 75. Silva (prvý z 11 m), 18. Affengruber - 10. a 34. Gonzalez. ČK: 30. Almada (Atletico)
