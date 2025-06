Elche vyhralo v La Coruni 4:0 a zabezpečilo si postup do La Ligy

Madrid 1. júna (TASR) - Futbalisti CF Elche sa po dvoch rokoch v druhej lige vrátia do najvyššej španielskej súťaže. V nedeľu vyhrali v dueli záverečného 42. kola na ihrisku Deportiva La Coruňa 4:0 a definitívne si zabezpečili postup do La Ligy z druhého miesta v tabuľke. Už dávnejšie si účasť medzi elitou vybojovalo Levante ako víťaz druhej ligy. O treťom postupujúcom rozhodne play off štyroch tímov, ktoré sa umiestnili na tretej až šiestej priečke.