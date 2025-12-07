Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. december 2025Meniny má Ambróz
< sekcia Šport

Elche zdolalo Gironu 3:0 a ukončilo sériu bez víťazstva

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Girona čaká na plný bodový zisk tri kolá.

Autor TASR
Madrid 7. decembra (TASR) - Futbalisti Elche zvíťazili v nedeľňajšom dueli 15. kola španielskej La Ligy nad Gironou 3:0. Ukončili tak sériu siedmich ligových zápasov bez víťazstva, pričom dvomi gólmi im pomohol Rafa Mir. Girona čaká na plný bodový zisk tri kolá.



La Liga - 15. kolo:

CF Elche - FC Girona 3:0 (1:0)

Góly: 40. Valera, 51. a 57. Mir
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 82 rokov zomrela Oľga Feldeková

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara