< sekcia Šport
Elche zdolalo Gironu 3:0 a ukončilo sériu bez víťazstva
Girona čaká na plný bodový zisk tri kolá.
Autor TASR
Madrid 7. decembra (TASR) - Futbalisti Elche zvíťazili v nedeľňajšom dueli 15. kola španielskej La Ligy nad Gironou 3:0. Ukončili tak sériu siedmich ligových zápasov bez víťazstva, pričom dvomi gólmi im pomohol Rafa Mir. Girona čaká na plný bodový zisk tri kolá.
La Liga - 15. kolo:
CF Elche - FC Girona 3:0 (1:0)
Góly: 40. Valera, 51. a 57. Mir
CF Elche - FC Girona 3:0 (1:0)
Góly: 40. Valera, 51. a 57. Mir