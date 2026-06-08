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Elektronické šípky: Na ME v Šamoríne triumfoval Slovák Mjartan

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Terč na šípky. Foto: teraz.sk

Mladík z Novák sa stal majstrom Európy, keď v 48-člennej konkurencii hráčov z desiatich krajín nenašiel na turnaji premožiteľa. Za Mjartanom skončili Turci Faruk Atasayar a Kerem Calikiran.

Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Šamorín hostil do soboty majstrovstvá Európy v elektronických šípkach. Na turnaji sa predstavilo 320 hráčov z 13 krajín Európy a slovenskí reprezentanti získali celkovo štyri medaily. Tú najcennejšiu iba 16-ročný Alex Mjartan.

Mladík z Novák sa stal majstrom Európy, keď v 48-člennej konkurencii hráčov z desiatich krajín nenašiel na turnaji premožiteľa. Za Mjartanom skončili Turci Faruk Atasayar a Kerem Calikiran.

Šípkari a šípkarky bojovali o tituly celkovo v 14 disciplínach v kategóriách jednotlivcov, dvojíc a tímov. V hre cricket skončila na druhom mieste dlhoročná slovenská reprezentantka Lucia Jankovská z 1.Dart Clubu Brezno. Premožiteľku našla až vo finále, kde prehrala s víťazkou turnaja Selin Kuruogluovou z Nemecka. Tretie miesto spomedzi 53 hráčok z 12 krajín obsadila Slovenka Denisa Šufliarska z DC Rača.

Štvrtú medailu pre Slovensko, druhú bronzovú, vybojovala medzi tímami dvojica Martina Sulovská – Lucia Jankovská. Spomedzi 40 párov z 12 krajín triumfovali Chorvátky Marina Leticová a Gabriela Kurobasová. Informácie prinieslo Združenie šípkarských organizácií.
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