Eliaš chce nadviazať na výkony z Fínska: Uvidíme, čo prinesie týždeň

Na snímke tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie pred blížiacim sa Nemeckým pohárom v meste Landshut 4. novembra 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. novembra (TASR) - Dvadsaťročného brankára Rastislava Eliaša čaká na Nemeckom pohári debut v A-tíme slovenskej reprezentácie. Na turnaji v Landshute chce nadviazať na výkony z najvyššej fínskej súťaže (Liiga), v ktorej v drese IFK Helsinki odchytal v prebiahjúcej sezóne šesť duelov. Nominácia trénerského štábu na čele s Craigom Ramsaym ho príjemne prekvapila, pretože podľa neho je konkurencia v A-tíme veľká.Eliaš v šiestich dueloch za Helsinki dosiahol dve víťazstvá a štyri prehry. Mal priemer 2,54 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 87,13 percenta. "Zatiaľ som maximálne spokojný, lebo predsa len tie stretnutia, ktoré som mal v Liige, sú pre mňa iba bonusové. Mal som začínať v nižšej súťaži Mestis, ale tým, že sa zranil brankár v IFK, dostal som šancu v zápasoch, ktoré mi podľa mňa vyšli," uviedol počas pondelkového zrazu. Naposledy sa predstavil v bránke IFK v sobotňajšom zápase a pomohol tímu k víťazstvu na ľade Kärpätu Oulu 3:2 po samostatných nájazdoch. Helsinki vedú tabuľku Liigy so šesťbodovým náskokom pred Tapparou Tampere.Na blížiacom sa turnaji (6.-10. novembra) vytvorí duo s Matejom Tomekom. Slovákov čakajú postupne Rakúšania, domáci Nemci a Dáni. "povedal Eliaš, ktorý sa teší aj na spoluprácu s trénerom brankárov Jánom Lašákom:Na konte má v tomto ročníku aj tri štarty v nižšej súťaži Mestis a ďalšie dva vo fínskej juniorskej lige.zdôraznil. V minulosti bol ťahúň mládežníckej reprezentácie do 18 rokov na Hlinka Gretzky Cupe 2021, na ktorom Slováci vybojovali historické strieborné medaily. Vlani bol súčasťou slovenskej reprezentácie do 20 rokov na svetovom šampionáte vo Švédsku.uviedol Eliaš, ktorý v tejto sezóne ani nesníval o najcennejšom drese: