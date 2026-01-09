Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Eliaš s čistým kontom prispel k víťazstvu IFK Helsinki nad Ilves 1:0

Na snímke zľava brankár Rastislav Eliaš, David Mudrák (obaja Slovensko) a Nikolaj Krag-Christiansen (Dánsko) počas zápasu Dánsko - Slovensko na turnaji o Nemecký pohár v Landshute v nedeľu 10. novembra 2024. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Helsinki 9. januára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Rastislav Eliaš sa zaskvel čistým kontom v piatkovom stretnutí fínskej najvyššej súťaže Liiga, v ktorom jeho tím IFK Helsinki zdolal Ilves Tampere 1:0. Dvadsaťjedenročný gólman zasiahol do stretnutia z pozície náhradníka, keď v šiestej minúte vystriedal zranenú tímovú jednotku Huga Alnefelta. Počas tohto času neinkasoval ani raz a dosiahol svoj prvý shutout. Dvadsaťštyriročného Švéda Alnefelta odniesli z ľadu na nosidlách po zrážke s útočníkom hostí Teemum Engbergom.
