< sekcia Šport
Eliaš s čistým kontom prispel k víťazstvu IFK Helsinki nad Ilves 1:0
Dvadsaťštyriročného Švéda Alnefelta odniesli z ľadu na nosidlách po zrážke s útočníkom hostí Teemum Engbergom.
Autor TASR
Helsinki 9. januára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Rastislav Eliaš sa zaskvel čistým kontom v piatkovom stretnutí fínskej najvyššej súťaže Liiga, v ktorom jeho tím IFK Helsinki zdolal Ilves Tampere 1:0. Dvadsaťjedenročný gólman zasiahol do stretnutia z pozície náhradníka, keď v šiestej minúte vystriedal zranenú tímovú jednotku Huga Alnefelta. Počas tohto času neinkasoval ani raz a dosiahol svoj prvý shutout. Dvadsaťštyriročného Švéda Alnefelta odniesli z ľadu na nosidlách po zrážke s útočníkom hostí Teemum Engbergom.