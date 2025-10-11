< sekcia Šport
Eliáš vrátil IFK Helsinki na víťaznú vlnu, vychytal výhru nad Ilvesom
Eliáš sa vrátil do bránky IFK po dvoch dueloch, v ktorých robil dvojku Nikovi Hovinenovi.
Autor TASR
Helsinki 11. októbra (TASR) - Slovenský brankár Rastislav Eliáš pomohol k triumfu hokejistov IFK Helsinki nad Ilvesom Tampere 6:1 v sobotňajšom stretnutí fínskej najvyššej súťaže. Pripísal si 18 zákrokov.
Eliáš sa vrátil do bránky IFK po dvoch dueloch, v ktorých robil dvojku Nikovi Hovinenovi. Klub z hlavného mesta Fínska však nedokázal zastaviť sériu štyroch prehier v sérii, a tak prišla opäť zmena v bránke. Proti Ilvesu domáci dominovali a viedli už 6:0, Eliáš prišiel o čisté konto až 34 sekúnd pred záverečnou sirénou. Napriek triumfu zostáva IFK na poslednom 16. mieste, no už s rovnakým ziskom 12 bodov ako jeho súper z Tampere.
