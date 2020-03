Zo štadiónov vzniknú poľné nemocnice, rozhodli o tom brazílske kluby

Sao Paulo 23. marca (TASR) - Elitné brazílske futbalové kluby sa zapojili do globálneho boja proti pandémii koronavírusu a sprístupnili svoje štadióny pre potreby zdravotníkov. Najväčšie stánky v krajiny by tak mali slúžiť ako poľné nemocnice a odťažiť preplnené zariadenia.



Do tejto akcie sa zapojila viac ako polovica prvoligových klubov vrátane majstrovského Flamenga a tak zdravotné stredisko vznikne aj na legendárnej Maracane. "Postarajme sa o našich starších ľudí, pomôžme tým, ktorí to najviac potrebujú," napísal v odkaze fanúšikom prezident klubu Rodolfo Landim.



V najľudnatejšom meste krajiny Sao Paulo vznikne na štadióne Pacaembu nemocnica s dvesto lôžkami. Informovala agentúra SID.



V Brazílii evidovali v nedeľu v noci vyše 1500 prípadov ochorenia COVID-19, 25 ľudí zomrelo. Celosvetovo je v 192 krajinách/územiach potvrdených viac ako 335-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 14.600 osôb.