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Elitný 3x3 basketbal mieri do metropoly východu
V Košiciach zabojujú naše reprezentácie o postup na majstrovstvá Európy.
Autor OTS
Bratislava 12. júna (OTS) - (SBA) - Jún tradične patrí prestížnej kvalifikácii FIBA 3x3 Europe Cup. V Košiciach, v mestskom parku na ihrisku Playko, sa počas 13. a 14. júna predstaví 11 mužských a 10 ženských reprezentácií, pričom dva najúspešnejšie výbery si v každej kategórii vybojujú postup na septembrové majstrovstvá Európy FIBA do Belgicka.
Košice sa počas víkendu stanú dejiskom kvalitne obsadeného kvalifikačného turnaja, na ktorom sa stretne širšia európska špička v 3x3 basketbale. Na Slovensko prichádzajú reprezentácie z viacerých basketbalovo silných krajín a o postup na európsky šampionát sa bude bojovať v mimoriadne nabitom formáte.
Slovenské tímy čaká už od úvodu náročná konfrontácia. Muži nastúpia v skupine proti vicemajstrom sveta zo Švajčiarska a následne proti Portugalsku, ženy sa predstavia proti Maďarsku, Slovinsku, Srbsku a Gruzínsku.
Okrem Košíc sa kvalifikačné turnaje uskutočnia v rumunskej Bukurešti a kosovskej Prištine. V Košiciach sa v mužskom turnaji predstaví jedenásť reprezentácií: Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Poľsko, Taliansko, Maďarsko, Turecko, Chorvátsko, Portugalsko, Gruzínsko a Fínsko.
"Už sa neviem dočkať, kedy sa začnú kvalifikácie. Ukáže sa, či sme sa posunuli dopredu. Samozrejme, v hlave máme najvyššie ambície, ale treba byť aj realistický. Máme mladý tím, ktorý doteraz na takejto úrovni ešte nehral. Pre mňa je najdôležitejšie, aby hráči na ihrisku ukázali, že sú hladní po úspechu, majú chuť bojovať, a aby preniesli na palubovku všetko, na čom sme pracovali. Prvý zápas proti Švajčiarsku bude pre nás výbornou skúškou, pretože sú úradujúci vicemajstri sveta,“ zhodnotil koordinátor 3x3 basketbalu na SBA Marko Stevanovič.
V ženskej kvalifikácii v Košiciach bude desať tímov: Slovensko, Taliansko, Maďarsko, Turecko, Portugalsko, Slovinsko, Srbsko, Chorvátsko, Gruzínsko a Fínsko. V mužskom turnaji postúpia priamo do štvrťfinále víťazi skupín, pričom dvaja finalisti si zabezpečia miestenku na európsky šampionát. V ženskej časti pavúka sa na majstrovstvá Európy prebojujú víťazi skupín.
"Sú dve postupové miesta a jedinou ambíciou je uchmatnúť jedno z nich,“ povedala trénerka ženskej 3x3 reprezentácie Alexandra Riecka.
"Sme veľmi radi, že Slovenská basketbalová asociácia opäť organizuje vrcholné podujatie FIBA 3x3. Veľké nádeje vkladáme do našej ženskej reprezentácie, ktorá by mohla zúročiť skúsenosti z minulých rokov. Mužská zložka začína svoju cestu a pevne veríme, že môže prekvapiť. Ďakujeme Košickému samosprávnemu kraju za to, že môžeme na Slovensku hostiť takéto podujatie,“ uviedol manažér 3x3 basketbalu na SBA Marek Adamčík.
Foto: SBA
Na organizácii podujatia sa podieľa práve Košický samosprávny kraj, ktorý dlhodobo podporuje významné športové podujatia v regióne.
"Košický samosprávny kraj je aktívnym partnerom veľkých športových podujatí. To, že sa európska kvalifikácia v 3x3 basketbale koná práve v Košiciach, je priamym dôsledkom započatej spolupráce so Slovenskou basketbalovou asociáciou. Našim dlhodobým cieľom je systematicky podporovať organizačné zabezpečenie podujatí celoštátneho a medzinárodného významu. Vrcholový šport do nášho kraja prináša nielen emócie a prestíž, ale slúži aj ako silná motivácia pre mládež a lokálnu komunitu. Verím, že domáce prostredie prinesie našim reprezentantom šťastie v boji o postup do Antverp a diváci zažijú športový zážitok európskej úrovne,“ dodal Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.
Na finálovom turnaji majstrovstiev Európy štartuje po 12 najlepších mužských a ženských tímov. Jedenásty ročník vyvrcholí 11. - 13. septembra v belgických Antverpách. V mužskom turnaji sa Litva (obhajca titulu), Belgicko (hostiteľ), Srbsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko a Lotyšsko kvalifikovali priamo na základe rebríčka. V ženskej kategórii majú istú účasť Holandsko (obhajca titulu), Belgicko (hostiteľ), Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko a Česko.
Na záverečnom turnaji účinkovali slovenskí reprezentanti zatiaľ raz, v roku 2016 v Bukurešti. Naše reprezentantky sa predstavili v hlavnej časti dvakrát. V roku 2014 v Rumunsku a o tri roky neskôr v holandskom Amsterdame
Priame prenosy nájdete na YouTube FIBA3x3 https://www.youtube.com/@FIBA3x3/streams
Košice sa počas víkendu stanú dejiskom kvalitne obsadeného kvalifikačného turnaja, na ktorom sa stretne širšia európska špička v 3x3 basketbale. Na Slovensko prichádzajú reprezentácie z viacerých basketbalovo silných krajín a o postup na európsky šampionát sa bude bojovať v mimoriadne nabitom formáte.
Slovenské tímy čaká už od úvodu náročná konfrontácia. Muži nastúpia v skupine proti vicemajstrom sveta zo Švajčiarska a následne proti Portugalsku, ženy sa predstavia proti Maďarsku, Slovinsku, Srbsku a Gruzínsku.
Okrem Košíc sa kvalifikačné turnaje uskutočnia v rumunskej Bukurešti a kosovskej Prištine. V Košiciach sa v mužskom turnaji predstaví jedenásť reprezentácií: Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Poľsko, Taliansko, Maďarsko, Turecko, Chorvátsko, Portugalsko, Gruzínsko a Fínsko.
"Už sa neviem dočkať, kedy sa začnú kvalifikácie. Ukáže sa, či sme sa posunuli dopredu. Samozrejme, v hlave máme najvyššie ambície, ale treba byť aj realistický. Máme mladý tím, ktorý doteraz na takejto úrovni ešte nehral. Pre mňa je najdôležitejšie, aby hráči na ihrisku ukázali, že sú hladní po úspechu, majú chuť bojovať, a aby preniesli na palubovku všetko, na čom sme pracovali. Prvý zápas proti Švajčiarsku bude pre nás výbornou skúškou, pretože sú úradujúci vicemajstri sveta,“ zhodnotil koordinátor 3x3 basketbalu na SBA Marko Stevanovič.
V ženskej kvalifikácii v Košiciach bude desať tímov: Slovensko, Taliansko, Maďarsko, Turecko, Portugalsko, Slovinsko, Srbsko, Chorvátsko, Gruzínsko a Fínsko. V mužskom turnaji postúpia priamo do štvrťfinále víťazi skupín, pričom dvaja finalisti si zabezpečia miestenku na európsky šampionát. V ženskej časti pavúka sa na majstrovstvá Európy prebojujú víťazi skupín.
"Sú dve postupové miesta a jedinou ambíciou je uchmatnúť jedno z nich,“ povedala trénerka ženskej 3x3 reprezentácie Alexandra Riecka.
"Sme veľmi radi, že Slovenská basketbalová asociácia opäť organizuje vrcholné podujatie FIBA 3x3. Veľké nádeje vkladáme do našej ženskej reprezentácie, ktorá by mohla zúročiť skúsenosti z minulých rokov. Mužská zložka začína svoju cestu a pevne veríme, že môže prekvapiť. Ďakujeme Košickému samosprávnemu kraju za to, že môžeme na Slovensku hostiť takéto podujatie,“ uviedol manažér 3x3 basketbalu na SBA Marek Adamčík.
Foto: SBA
Na organizácii podujatia sa podieľa práve Košický samosprávny kraj, ktorý dlhodobo podporuje významné športové podujatia v regióne.
"Košický samosprávny kraj je aktívnym partnerom veľkých športových podujatí. To, že sa európska kvalifikácia v 3x3 basketbale koná práve v Košiciach, je priamym dôsledkom započatej spolupráce so Slovenskou basketbalovou asociáciou. Našim dlhodobým cieľom je systematicky podporovať organizačné zabezpečenie podujatí celoštátneho a medzinárodného významu. Vrcholový šport do nášho kraja prináša nielen emócie a prestíž, ale slúži aj ako silná motivácia pre mládež a lokálnu komunitu. Verím, že domáce prostredie prinesie našim reprezentantom šťastie v boji o postup do Antverp a diváci zažijú športový zážitok európskej úrovne,“ dodal Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.
Na finálovom turnaji majstrovstiev Európy štartuje po 12 najlepších mužských a ženských tímov. Jedenásty ročník vyvrcholí 11. - 13. septembra v belgických Antverpách. V mužskom turnaji sa Litva (obhajca titulu), Belgicko (hostiteľ), Srbsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko a Lotyšsko kvalifikovali priamo na základe rebríčka. V ženskej kategórii majú istú účasť Holandsko (obhajca titulu), Belgicko (hostiteľ), Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko a Česko.
Na záverečnom turnaji účinkovali slovenskí reprezentanti zatiaľ raz, v roku 2016 v Bukurešti. Naše reprezentantky sa predstavili v hlavnej časti dvakrát. V roku 2014 v Rumunsku a o tri roky neskôr v holandskom Amsterdame
Priame prenosy nájdete na YouTube FIBA3x3 https://www.youtube.com/@FIBA3x3/streams