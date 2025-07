EL/KL: Vo štvrtok začne v Európe Spartak Trnava

prvé zápasy 1. predkola EL



štvrtok 10. júla:



18.00 Sabah FK - NK Celje



18.30 AEK Larnaka - FK Partizan Belehrad



19.00 Paksi FC - CFR Kluž



19.00 FC Šerif Tiraspoľ - FK Priština



19.30 PFC Levski Sofia - Hapoel Beer Ševa



20.00 FK Šachtar Doneck - Ilves Tampere



20.15 FC SPARTAK TRNAVA - BK Häcken



21.00 Legia Varšava - FC Aktobe







prvé zápasy 1. predkola KL



štvrtok 10. júla:



16.00 Atletic Club d'Escaldes - F91 Dudelange



17.00 FC Mališevo - Víkingur Reykjavík



17.00 FCB Magpies - Paide Linnameeskond



18.00 FC Torpedo Kutaisi - FC Ordabasy Šymkent



18.00 SJK Seinäjoki - KÍ Klaksvík



18.00 FK Kauno Žalgiris - Penybont FC



18.30 FC Urartu Jerevan - FC Neman Grodno



18.30 Racing FC Union Luxemburg - FC Dila Gori



18.45 Nomme Kalju FC - FK Partizani Tirana



19.00 SS Tre Fiori FC - FC Pjunik Jerevan



20.00 KF Vllaznia - BFC Daugavpils



20.00 Vardar Skopje - SP La Fiorita



20.00 FC Torpedo-BelAZ Žodzina - FK Rabotnički Skopje



20.00 FC Birkirkara - FC Petrocub Hincesti



20.00 FK Dečič - FK Sileks Kratovo



20.30 FK Sutjeska Nikšič - FC Dinamo Brest



20.30 FK Željezničar Sarajevo - FC Koper



20.45 NSÍ Runavík - HJK Helsinki



20.45 St. Patrick's Athletic - FC Hegelmann



21.00 Larne FC - FK Auda



21.00 FK Borac Banja Luka - FC Santa Coloma



22.00 Valur Reykjavík - FC Flora Tallinn

Bratislava 9. júla (TASR) - Po futbalovej Lige Majstrov sa tento týždeň rozbehnú i zostávajúce dve kontinentálne súťaže – Európska liga (EL) a Konferenčná liga (KL). Svoju púť v EL vo štvrtok odštartuje aj FC Spartak Trnava, ktorý narazí na švédske mužstvo BK Häcken. Ďalší dvaja slovenskí zástupcovia sa predstavia až v 2. predkole KL.V 1. predkole EL štartuje 16 klubov, medzi nimi sú i víťazi Slovnaft Cupu z Trnavy. Tí svojho súpera najprv privítajú na Štadióne Antona Malatinského, odvetu vo Švédsku odohrajú o týždeň neskôr. Postupujúci si zmeria sily s belgickým RSC Anderlecht, neúspešné mužstvo sa presunie do 2. predkola KL, kde sa stretne s držiteľom Maltského pohára Hibernians FC.Priamo do hlavnej časti EL sa prebojovalo 13 tímov, ďalších 12 si zaistí účasť v kvalifikácii, ktorá vyvrcholí augustovým play off. Celkom 36 účastníkov ligovej fázy doplní 11 mužstiev, ktoré neuspeli v 3. predkole a play off Ligy majstrov.Situáciu Slovenska v KL poznačilo vylúčenie FC DAC 1904 Dunajská Streda, ku ktorému došlo na základe porušenia pravidla o viacnásobnom vlastníctve klubov. Mužstvo zo Žitného ostrova má rovnakého majiteľa ako maďarský zástupca v súťaži FC ETO Győr. DAC majú na základe hlasovania účastníkov Niké ligy nahradiť FC Košice, ich účinkovanie však ešte musí schváliť Európska futbalová únia (UEFA). Istotu štartu v 2. predkole však má slovenský vicemajster MŠK Žilina, ktorého čaká poľský Raków Čenstochová.V 1. predkole KL zabojuje o postup celkom 48 tímov. Dvojice St Joseph's FC - Cliftonville FC a Floriana FC - Haverfordwest County odohrali prvé zápasy už v utorok, zostávajúcich 22 duelov je na programe v priebehu štvrtka. Všetkých 36 účastníkov si miesto v ligovej fáze vybojuje v kvalifikácii.