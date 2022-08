Elliot podpísal s Liverpoolom nový dlhoročný kontrakt

Liverpool 11. augusta (TASR) - Anglický futbalista Harvey Elliott podpísal s FC Liverpool nový kontrakt do roku 2027. "The Reds" angažovali talentovaného stredopoliara ešte v roku 2019. V uplynulej sezóne nastúpil do troch z úvodných štyroch súťažných zápasov.



V stretnutí proti Leedsu United si však poranil členok a na trávnikoch absentoval päť mesiacov. V tomto ročníku pomohol Liverpoolu v zápase o anglický Superpohár proti Manchestru City i v prvom súťažnom dueli proti FC Fulham. V oboch stretnutiach striedal.



"Elliot je veľmi šikovný futbalista. Pre náš klub sú mladí hráči veľmi dôležití. Verím, že bude naďalej napredovať a naplní svoj veľký talent," citovala trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa agentúra AFP.