Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 1. september 2026Meniny má Drahoslava
< sekcia Šport

Elliott z Liverpoolu strávi sezónu na hosťovaní vo Valencii

.
Vpravo Filip Prebsl (Česko) a vľavo Harvey Elliott (Anglicko) bojujú o loptu počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Anglicko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Dunajskej Strede vo štvrtok 12. júna 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Elliott odišiel vlani do Birminghamu s cieľom získať viac herných príležitostí po tom, ako v majstrovskej sezóne Liverpoolu 2024/2025 nastúpil v základnej zostave iba v dvoch ligových dueloch.

Autor TASR
Valencia 1. septembra (TASR) - Anglický futbalista Harvey Elliott z Liverpoolu strávi túto sezónu na hosťovaní vo Valencii. Pre 23-ročného stredopoliara to bude druhý ročník za sebou mimo Anfieldu. V tom uplynulom hosťoval v Aston Ville.

Elliott odišiel vlani do Birminghamu s cieľom získať viac herných príležitostí po tom, ako v majstrovskej sezóne Liverpoolu 2024/2025 nastúpil v základnej zostave iba v dvoch ligových dueloch. Za tím Unaia Emeryho však odohral len deväť stretnutí. Aston Villa sa totiž rozhodla neaktivovať klauzulu, podľa ktorej by ho po desiatich štartoch musela kúpiť za 35 miliónov libier.

Toto leto sa vrátil do Liverpoolu a nový tréner Andoni Iraola mu dal príležitosť v prípravných zápasoch. Následne však chýbal v zostave pri remízach s Newcastlom a Nottinghamom Forest v úvode sezóny. Po Curtisovi Jonesovi sa stal druhým anglickým hráčom, ktorý odišiel z Liverpoolu za novou výzvou do zahraničia. Jones minulý mesiac prestúpil do Interu Miláno. Klub tento týždeň opustil aj španielsky stredopoliar Stefan Bajčetič, ktorý sa natrvalo vrátil do svojho materského klubu Celta Vigo.

Liverpool zároveň oznámil príchod 18-ročného brankára Luccu Brughmansa z KRC Genk. S klubom podpísal dlhodobú zmluvu, no túto sezónu ešte strávi na hosťovaní v belgickom tíme. Informácie priniesla agentúra DPA.
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku