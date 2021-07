Ellis zamieril po výmene medzi tromi klubmi do Philadelphie

Nashville 17. júla (TASR) - Kanadský hokejový obranca Ryan Ellis prvýkrát v kariére zmenil pôsobisko v rámci NHL, keď v rámci výmeny medzi tromi klubmi zamieril z Nashvillu do Philadelphie. Flyers poslali útočníka Nolana Patricka do klubu Vegas Golden Knights. Nashville získal z Vegas útočníka Codyho Glassa a obrancu Philippeho Myersa.



Ellis pôsobil v organizácii Predators od roku 2009, keď ho Nashville draftoval z 11. miesta. V NHL doteraz odohral celkovo 636 zápasov, v ktorých získal 308 kanadských bodov. V sezóne 2020/2021 získal v 35 zápasoch 18 bodov, v play off pridal 5 bodov v 6 zápasoch. Do konca Ellisovej 8-ročnej zmluvy (z roku 2018) ostávajú ešte tri sezóny, pričom v každej zaťaží platový strop sumou 6,250 milióna dolárov.



Nolan Patrick bol v roku 2017 celková dvojka draftu (za Švajčiarom Nickom Hischierom), no jeho kariéru poznačili zdravotné problémy. Tie boli dôvod, pre ktorý neodohral v sezóne 2019/2020 ani jeden zápas. V ročníku 2020/2021 získal v 52 zápasoch 9 kanadských bodov. V NHL si vytvoril osobné maximum v sezóne 2018/2019, v ktorej získal 31 bodov v 72 zápasoch.



Glass bol v roku 2017 šestka draftu, ale zatiaľ si nevybojoval stabilné miesto v NHL. V ročníku 2020/2021 odohral za Vegas 28 zápasov, v ktorých získal 10 bodov, no nastupoval aj v AHL. V NHL doteraz odohral celkovo 67 zápasov so ziskom 22 bodov.



Medzi NHL a AHL doteraz často putoval aj 24-ročný Myers, ktorý nebol draftovaný, no vybojoval si zmluvu s Philadelphiou. V sezóne 2020/2021 získal v 44 zápasoch 11 bodov.