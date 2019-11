Elmas napriek zákazu hovoril s médiami o Neapole,klub mu hrozí pokutou

Neapol 17. novembra (TASR) - Taliansky prvoligista SSC Neapol sa bude zaoberať mediálnym výstupom svojho futbalistu Elifa Elmasa počas plnenia si reprezentačných povinností. Dvadsaťročný Severný Macedónčan v rozhovore pre miestne médiá hovoril o svojom klube napriek tomu, že mu vedenie neudelilo súhlas.



Podľa talianskeho periodika Tuttosport majiteľ Neapola Aurelio De Laurentiis zakázal hráčom komunikovať s médiami. V opačnom prípade si jednotlivci koledujú o pokutu vo výške 25 až 50 percent z platu, to aktuálne hrozí aj mladému stredopoliarovi. Elmas pritom nekritizoval pomery v tíme, no vyjadroval sa o situácii v lige. "Som stále presvedčený, že Neapol môže získať scudetto. Na špici tabuľky je však veľa kvalitných tímov ako Juventus, Inter či AS Rím." Klub v stanovisku potvrdil začatie disciplinárneho konania.



Hráči Neapola sú od začiatku novembra v spore s De Laurentiisom po tom, ako im šéf klubu nariadil povinný celotýždňový pobyt v tréningovom centre po ligovej prehre s AS Rím. Futbalisti však príkaz porušili, keď odišli o niekoľko dní skôr. Na ich správanie môže v konečnom dôsledku doplatiť svojím miestom tréner Carlo Ancelotti, ktorý bol za nich zodpovedný. Informoval o tom web Daily Mail.