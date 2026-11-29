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Embacher zvíťazil na veľkom mostíku v Ruke aj v nedeľu
Dvadsaťročný Embacher tak nadviazal na svoje sobotňajšie víťazstvo vo fínskom stredisku a zaznamenal tretí triumf v tejto sezóne.
Autor TASR,aktualizované
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Ruka 29. novembra (TASR) - Rakúsky skokan na lyžiach Stephan Embacher triumfoval aj v nedeľnej súťaži na podujatí Svetového pohára vo fínskej Ruke. Na veľkom mostíku zvíťazil so ziskom 269,4 bodu a naďalej si bude obliekať žltý dres pre lídra celkového poradia. S troma bodmi za ním zaostal Nór Isak Andreas Langmo, pódium doplnil Embacherov krajan Jan Hörl.
Dvadsaťročný Embacher tak nadviazal na svoje sobotňajšie víťazstvo vo fínskom stredisku a zaznamenal tretí triumf v tejto sezóne. Obhajca veľkého krištáľového glóbusu Domen Prevc zo Slovinska sa nepostavil na pódium ani na štvrtý pokus, v nedeľu skončil deviaty.
Slovák Hektor Kapustík medzi elitnú tridsiatku nepostúpil. V 1. kole sa umiestnil na 42. priečke, keď zaletel do vzdialenosti 110 metrov a získal 71,8 bodu. V tejto sezóne SP zatiaľ nebodoval.
Dvadsaťročný Embacher tak nadviazal na svoje sobotňajšie víťazstvo vo fínskom stredisku a zaznamenal tretí triumf v tejto sezóne. Obhajca veľkého krištáľového glóbusu Domen Prevc zo Slovinska sa nepostavil na pódium ani na štvrtý pokus, v nedeľu skončil deviaty.
Slovák Hektor Kapustík medzi elitnú tridsiatku nepostúpil. V 1. kole sa umiestnil na 42. priečke, keď zaletel do vzdialenosti 110 metrov a získal 71,8 bodu. V tejto sezóne SP zatiaľ nebodoval.
SP v skokoch na lyžiach vo fínskej Ruke - individuálna súťaž na veľkom mostíku:
1. Stephan Embacher (Rak.) 269,4 bodu (138,5 m/138,0 m), 2. Isak Andreas Langmo (Nór.) 266,4 (146,0/132,0), 3. Jan Hörl (Rak.) 262,4 (137,0/138,0), 4. Kristoffer Eriksen Sundal (Nór.) 257,7 (134,0/144,0), 5. Pius Paschke (Nem.) 257,2 (142,5/135,5), 6. Maximilian Ortner (Rak.) 256,9 (131,0/142,0) a Marius Lindvik (Nór.) 256,9 (129,5/140,5), 8. Clemens Aigner (Rak.) 254,3 (131,0/137,5), 9. Domen Prevc (Slovin.) 253,6 (140,0/131,0), 10. Ren Nikaidó (Jap.) 248,5 (127,0/136,0)
1. Stephan Embacher (Rak.) 269,4 bodu (138,5 m/138,0 m), 2. Isak Andreas Langmo (Nór.) 266,4 (146,0/132,0), 3. Jan Hörl (Rak.) 262,4 (137,0/138,0), 4. Kristoffer Eriksen Sundal (Nór.) 257,7 (134,0/144,0), 5. Pius Paschke (Nem.) 257,2 (142,5/135,5), 6. Maximilian Ortner (Rak.) 256,9 (131,0/142,0) a Marius Lindvik (Nór.) 256,9 (129,5/140,5), 8. Clemens Aigner (Rak.) 254,3 (131,0/137,5), 9. Domen Prevc (Slovin.) 253,6 (140,0/131,0), 10. Ren Nikaidó (Jap.) 248,5 (127,0/136,0)
priebežné poradie SP (po 4 z 27 pretekov):
1. Embacher 345 bodov, 2. Sundal 213, 3. Raffael Zimmermann (Rak.) 172, 4. Langmo 170, 5. Hörl 160, 6. Halvor Egner Granerud (Nór.) 159
1. Embacher 345 bodov, 2. Sundal 213, 3. Raffael Zimmermann (Rak.) 172, 4. Langmo 170, 5. Hörl 160, 6. Halvor Egner Granerud (Nór.) 159