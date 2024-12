Embiid potiahol Philadelphiu k triumfu nad Chicagom

výsledky:



Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 100:108, Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks 113:118, Indiana Pacers - Charlotte Hornets 109:113, Atlanta Hawks - Denver Nuggets 111:141, Miami Heat - Cleveland Cavaliers 122:113, Orlando Magic - Phoenix Suns 115:110, San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans 121:116, Washington Wizards - Memphis Grizzlies 112:140, Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves 114:106, Los Angeles Clippers - Houston Rockets 106:117, Sacramento Kings - Utah Jazz 141:97, Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers 107:98

New York 9. decembra (TASR) - Basketbalisti Philadelphie 76ers zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Chicaga Bulls 108:100. Výraznou mierou sa o to pričinil Joel Embiid, ktorý sa vrátil do zostavy hostí po sedemzápasovej pauze.Tridsaťročný center nazbieral dokopy 31 bodov a pridal aj 12 doskokov. Embiid pauzoval so zraneným kolenom a navyše dostal aj trojzápasový dištanc za konflikt s novinárom z denníka Philadelphia Inquirer. Darilo sa aj jeho spoluhráčovi Tyreseovi Maxeymu, ktorý zaznamenal 25 bodov, 14 asistencií a 11 doskokov.Jannis Antetkounmpo potiahol Milwaukee k víťazstvu v Brooklyn 118:113, keď nazbieral 34 bodov, 11 doskokov a štyri asistencie. Bucks si pripísali už desiatu výhru z uplynulých 13 duelov. Hráči Charlotte ukončili osemzápasovú sériu bez triumfu, keď v noci na pondelok zdolali Indianu 113:109.Nikola Jokič nazbieral až 48 bodov a jeho Denver si pripísal vysoký triumf nad Atlantou 141:111. Hviezdny srbský center pridal aj 14 doskokov a osem asistencií. Orlando vyhralo nad Phoenixom 115:110 a ako jediné v celej NBA na domácej pôde ešte neprehralo.