Embiid sa rozhodol reprezentovať USA, chce hrať na OH v Paríži

Philadelphia 5. októbra (TASR) - Úradujúci MVP basketbalovej NBA Joel Embiid sa rozhodol reprezentovať USA. Rodák z Kamerunu chce štartovať na budúcoročných olympijských hrách v Paríži.



Dvadsaťdeväťročný pivot dlho odkladal rozhodnutie o tom, ktorú reprezentáciu posilní. Americký pas získal minulý rok, už dlhšiu dobu vlastní aj francúzsky a organizátor OH 2024 mal o jeho služby intenzívny záujem. Embiidov rodný Kamerun nepatrí v basketbale dlhodobo medzi popredné tímy, no tento rok triumfoval v africkej zóne olympijskej predkvalifikácie a zostáva v hre o Paríž. Ani to napokon pri rozhodnutí lídra Philadelphie 76ers nezavážilo.



Embiid získal tento rok titul MVP sezóny po prvýkrát, no v play off jeho tím neuspel a kamerunský "obor" si stále nezahral finále NBA. Američania sa budú v Paríži snažiť získať piate zlato v sérii, no ich dominancia na medzinárodnej scéne v poslednom čase nie je výrazná. V septembri sa im druhýkrát za sebou nepodarilo získať medailu na MS. V Tokiu pred tromi rokmi triumfovali, no v základnej skupine nestačili na Francúzov. Dlhšiu dobu sa za hlavnú slabinu v tíme USA považuje práve post pivota, čo by angažovanie Embiida výrazne zmenilo. Správu priniesol portál ESPN.