Embiid trénoval s bandážou na pravej ruke, v Toronte by mal nastúpiť

Toronto 23. apríla (TASR) - Kamerunský basketbalista Joel Embiid z Philadelphie trénoval v piatok s bandážou na zápästí pravej ruky. Tím 76ers sa v sobotu o 20.00 SELČ pokúsi na palubovke Toronta ukončiť sériu 1. kola play off NBA v najkratšom možnom čase a k dispozícii by mal mať aj 28-ročného pivota.



Philadelphia vedie vo štvrťfinále Východnej konferencie 3:0 na zápasy, keď o víťazstve v treťom stretnutí v Toronte rozhodol na konci predĺženia práve Embiid. Počas zápasu však pocítil bolesť v pravej ruke: "Neviem presne, čo sa stalo. Len som začal cítiť bolesť, možno som si to vyvrtol."



Podľa trénera Doca Riversa bola bandáž len preventívna. "Je na tom dobre a trénoval naplno. Nechceli sme riskovať, že ho niekto trafí do ruky," uviedol Rivers pre agentúru AFP.