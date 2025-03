Embiid vynechá zvyšok sezóny, potrebuje vyriešiť problém s kolenom

Washington 1. marca (TASR) - Basketbalistom Philadelphie 76ers bude do konca sezóny chýbať hviezdny Joel Embiid. Dôvodom sú hráčove pretrvávajúce problémy s kolenom.



Najužitočnejší hráč NBA z roku 2023 vynechal v tomto ročníku dve tretiny zápasov. "Philadelphia 76ers a Joel Embiid diskutovali so špičkovými špecialistami ohľadom pretrvávajúcich problémov s jeho ľavým kolenom. Po ďalšom zhodnotení sme dospeli k rozhodnutiu, že nie je zdravotne schopný hrať a vynechá zvyšok sezóny, aby sa mohol sústrediť na liečbu a rehabilitáciu," citovala z vyhlásenia 76ers agentúra AFP.



Tridsaťročný pivot si v minulom ročníku roztrhol meniskus a absolvoval operáciu. Do súťažného kolotoča sa vrátil v apríli a v lete bol súčasťou víťazného tímu USA na olympijskom turnaji v Paríži. Vo februári tohto roka pripustil, že po operácii nemal dostatok času na zotavenie. "To, ako som hral pred rokom, nie je to, ako hrám teraz. Pravdepodobne potrebujem vyriešiť problém a až potom sa vrátim na svoju úroveň," konštatoval Embiid.