Embiid z Philadelphie dostal za obscénne gesto pokutu 50.000 dolárov

Na snímke Joel Embiid. Foto: TASR/AP

Embiid bol v inkriminovanom stretnutí faulovaný v prvej štvrtine a potom urobil gesto smerom k svojmu rozkroku.

New York 3. novembra (TASR) - Joel Embiid z Philadelphie dostal od vedenia zámorskej basketbalovej NBA pokutu 50.000 amerických dolárov za obscénne gesto v dueli s Bostonom.

Embiid bol v inkriminovanom stretnutí faulovaný v prvej štvrtine a potom urobil gesto smerom k svojmu rozkroku. Za toto gesto ho už pokutovali štvrtýkrát – až 75.000 dolárov musel zaplatiť v decembri 2024, v októbri 2023 to bolo 35.000 a v januári 2023 dostal trest 25.000 dolárov. Informovala agentúra AP.
