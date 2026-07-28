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Medzinárodná futbalová rada: Embolo nemal byť proti Argentíne vylúčený
Embolo po zákroku Leandra Paredesa spadol na trávnik a Argentínčan následne videl žltú kartu.
Autor TASR
Ženeva 29. júla (TASR) - Švajčiarsky futbalový reprezentant Breel Embolo nemal byť vylúčený vo štvrťfinále MS 2026 proti Argentíne. Tvrdí to Medzinárodná futbalová rada (IFAB). Embolo dostal za filmovanie druhú žltú a následne červenú kartu. Argentína početnú výhodu využila a vďaka víťazstvu 3:1 po predĺžení postúpila do semifinále.
Embolo po zákroku Leandra Paredesa spadol na trávnik a Argentínčan následne videl žltú kartu. Po intervencii systému VAR však prišlo k prehodnoteniu celej situácie. Rozhodca zrušil žltú kartu pre Paredesa a Embolovi ukázal červenú za filmovanie. „V tomto prípade nemalo byť aplikované pravidlo o chybnej identifikácii hráča (tzv. mistaken identity)," uvádza sa v stanovisku IFAB, ktoré sprostredkovala agentúra AP.
Embolo po zákroku Leandra Paredesa spadol na trávnik a Argentínčan následne videl žltú kartu. Po intervencii systému VAR však prišlo k prehodnoteniu celej situácie. Rozhodca zrušil žltú kartu pre Paredesa a Embolovi ukázal červenú za filmovanie. „V tomto prípade nemalo byť aplikované pravidlo o chybnej identifikácii hráča (tzv. mistaken identity)," uvádza sa v stanovisku IFAB, ktoré sprostredkovala agentúra AP.