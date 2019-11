Emery má podporu vedenia Arsenalu, to však očakáva zlepšenie

Londýn 11. novembra (TASR) – Vedenie futbalového klubu Arsenal Londýn vyjadrilo podporu trénerovi Unaiovi Emerymu, očakáva však zlepšenie výsledkov.



Pod Španielom sa zatriasla stolička po tom, ako jeho tím v posledných desiatich zápasoch dokázal zvíťaziť len dvakrát. Po sobotňajšej prehre 0:2 na pôde Leicestru stráca Arsenal na šiestom mieste na vedúcu štvoricu už osem bodov. Práve návrat do nej a zabezpečenie si účasti v Lige majstrov po štvorročnej prestávke je tohtosezónny cieľ klubu. "S výsledkami a hrou, ktorú tím v tejto sezóne predvádza, sme rovnako sklamaní ako naši fanúšikovia. Všetci totiž výrazne zaostávajú za očakávaniami. Ak chceme dosiahnuť to, čo sme si predsavzali, musí nastať zlepšenie. Veríme, že tréner Emery to dokáže," povedal výkonný riaditeľ klubu Vinai Venkatesham.



Náladu v klube nezlepšil ani nedávny incident, keď sa teraz už bývalý kapitán Granit Xhaka hanlivo vyjadroval na adresu fanúšikov, po tom ako bučali pri jeho striedaní v domácom zápase s Crystal Palace.